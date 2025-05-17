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В Беларуси умерла серебряная призерка Олимпийских игр

  • 17.05.2025, 11:45
  • 1,184
В Беларуси умерла серебряная призерка Олимпийских игр
Наталья Шиколенко

Ей был 61 год.

15 мая умерла серебряная призерка Олимпийскийх игр 1992 года по метанию копья Наталья Шиколенко, сообщает Белорусская федерация легкой атлетики. Ей был 61 год.

— БФЛА выражает искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Наталью Ивановну, самые искренние слова соболезнования. Светлая память… — говорится в сообщении.

Метательница копья Наталья Шиколенко была чемпионкой мира 1995 года, а также серебряной призеркой Олимпиады-1992, которая проходила в Барселоне. Тогда белоруска уступила лишь немке Зильке Ренк.

Призерка Олимпиады-1992 года Наталья Шиколенко. Фото: sport5.by
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