В Беларуси умерла серебряная призерка Олимпийских игр
- 17.05.2025, 11:45
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Ей был 61 год.
15 мая умерла серебряная призерка Олимпийскийх игр 1992 года по метанию копья Наталья Шиколенко, сообщает Белорусская федерация легкой атлетики. Ей был 61 год.
— БФЛА выражает искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Наталью Ивановну, самые искренние слова соболезнования. Светлая память… — говорится в сообщении.
Метательница копья Наталья Шиколенко была чемпионкой мира 1995 года, а также серебряной призеркой Олимпиады-1992, которая проходила в Барселоне. Тогда белоруска уступила лишь немке Зильке Ренк.