Индия захватила китайскую ракету, которую выпустил Пакистан 1 Брэндон Дж. Вайхерт, National Interest

17.05.2025, 11:58

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У этого события есть далеко идущие последствия.

Индия захватила неповрежденную ракету класса «воздух-воздух» PL-15 китайского производства, запущенную ВВС Пакистана. Пекин разочарован тем, что китайская ракета попала в руки Индии, поскольку показатели этой ракеты в ходе короткой войны ошеломили западный мир.

Пекин разочарован тем, что китайская ракета попала в руки Индии, – тем более что показатели этой ракеты в ходе короткой войны ошеломили западный мир.

Пакистан буквально размазал ВВС Индии (IAF) во время первой атаки

По сообщениям из Индии, в руки ее военных попала неповрежденная ракета класса «воздух-воздух» PL-15 китайского производства, запущенная либо с китайского самолета J-10C, либо с J-17 ВВС Пакистана.

Это ключевое событие и достижение для индусов после того, как Пакистан буквально размазал ВВС Индии (IAF) во время первой атаки в начале четырехдневной войны между двумя странами. Перемирие, заключенное при посредничестве американцев, остановило войну – по крайней мере, на время.

Захватив неповрежденную PL-15, индийские военные теперь могут изучить эту систему, при необходимости произвести обратную разработку и найти меры противодействия. Возможно, Индии даже удастся найти способ полностью обезвредить это оружие, прежде чем ей снова придется столкнуться с ним в бою.

Почему не взорвалась захваченная PL-15

Согласно индийским военным источникам, захваченная ракета PL-15 имела техническую проблему – у нее не сработала функция самоуничтожения. Обычно, когда ракета запускается и не находит цель, она может активировать последовательность самоуничтожения, чтобы враг не смог захватить ракету и проанализировать ее уязвимости.

Пекин разочарован тем, что китайская ракета попала в руки Индии, – тем более что показатели этой ракеты в ходе короткой войны ошеломили западный мир. Во время войны PL-15 стала серьезной проблемой для индийских ВВС, превзойдя более совершенные французские и российские образцы вооружения на службе IAF.

Теперь индийские военные исследователи смогут получить ключевые сведения об искателе PL-15, ее даталинке, двигательной установке и некоторых других ключевых технологических факторах этой уникальной и динамичной китайской ракеты класса «воздух-воздух». Получив PL-15, IAF узнают, как китайские системы противостоят радиоэлектронной борьбе, что позволит Индии создать обходные пути для этой конкретной технологии. Другими словами, будут разработаны более эффективные контрмеры против китайских систем.

Индийские военные собираются провести обратный инжиниринг

Новые сообщения о захвате Индией неповрежденной PL-15 свидетельствуют о том, что индийские военные собираются провести обратный инжиниринг радарного искателя с усовершенствованной электронно-сканирующей решеткой (AESA), который наводит китайскую PL-15. Индийцам еще предстоит самостоятельно разработать подобную систему. Однако теперь они могут просто скопировать китайскую разработку и внедрить ее в свое собственное оружие – так же, как это сделал Китай для создания своих современных арсеналов вооружений.

У индийского правительства есть все причины злиться, в частности, на французов за то, что они по завышенной цене продали Индии системы, не оправдавшие себя в ходе войны. Тот факт, что теперь индусам приходится переделывать якобы менее совершенную китайскую ракету PL-15 и внедрять эту технологию в свои собственные ракеты класса «воздух-воздух» (Beyond Visual Range Air-to-Air Missile, BVRAAM), свидетельствует о том, насколько проржавела западная оборонно-технологическая база.

Очевидно, что единственное, на чем держатся многие из западных фирм, – это их наследие в виде отличных систем. Но на сегодняшнем поле боя дешевые китайские системы вполне могут сравниться с западными аналогами и даже превзойти их.

В поражении Индии есть один плюс

Плюс всего индийско-пакистанского конфликта в том, что Индия теперь видит свои слабые места в отношении китайских военных технологий. Поскольку Китай является одним из двух крупнейших региональных соперников Индии, и ранее Индия уже сражалась с китайскими войсками в Ладакхе, индусы смогут раздобыть секреты PL-15 как раз к тому моменту, когда китайцы решат вновь начать боевые действия.

Еще более обнадеживающая перспектива заключается в том, что индусы позволят американцам взглянуть на PL-15. Соединенные Штаты находятся на грани большой войны с Китайской Народной Республикой за судьбу Тайваня, и американские системы обороны наверняка не смогут противостоять тому оружию, которое китайские войска будут использовать против американцев и их союзников.

Вашингтон нуждается в реальной и действенной технической информации об оружии, подобном PL-15, пока две великие державы присматриваются друг к другу и готовятся к большой битве. Таким образом, Индия оказала Западу огромную услугу, захватив PL-15. Будем надеяться, что Нью-Дели и Вашингтон смогут раскрыть ее секреты, пока не стало слишком поздно.

Брэндон Дж. Вайхерт, National Interest

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