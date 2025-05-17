В Беларуси изменили расписание и маршрут поездов из Минска и Бреста 17.05.2025, 11:59

С 21 мая до 30 мая.

«Белорусская железная дорога» (БелЖД) сообщила, что с 21 мая до 30 мая отдельные поезда будут ходить измененным маршрутом и расписанием на участке «Минск — Барановичи — Брест». Это объяснили проведением планового ремонта железнодорожного моста и восстановительного ремонта пути на перегоне «Фаниполь – Койданово».

В БелЖД уточнили, что изменения будут действовать с 9:10 21 мая до 14:10 30 мая. Они затронут отдельные поезда международных, межрегиональных, региональных линий бизнес- и экономкласса.

Перевозчик привел несколько примеров изменения расписания поездов:

№733/734 «Минск – Брест» отправится со станции «Минск-Пассажирский» в 17:05 (вместо 17:21) и приедет на станцию «Брест-Центральный» в 20:52 (вместо 21:06).

Из Бреста этот состав отправится согласно расписанию (6:34), но в столице, по графику, будет чуть позже (10:44 вместо 10:26).

Время отправления поезда №859/860 «Минск – Пинск» со станции «Минск-Пассажирский» — 13:37 (вместо 14:02), время приезда в Пинск — согласно действующему расписанию.

Из Пинска этот состав в столицу поедет графику, но прибудет в Минск немного позже (22:56 вместо 22:37).

Поезд №682/681 «Брест – Минск» отправится со станции «Брест-Центральный» в 15:26 (вместо 15:12), приедет на станцию «Минск-Пассажирский» в 19:59 (вместо 19:40).

Время отправления этого состава из столицы — 20:46 (вместо 20:12), прибытия в Брест — 01:09 (вместо 00:15).

Поезд №636/635 «Брест – Минск» поедет из областного центра в 10:43 (вместо 12:09) и прибудет в Минск в 15:33 (вместо 16:38).

В обратном направлении он отправится со станции «Минск-Пассажирский» в 16:55 (вместо 17:31) и приедет на станцию «Брест-Центральный» согласно действующему графику.

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