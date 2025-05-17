Побывавший в 95 странах белорус рассказал, сколько стоит кругосветное путешествие 2 17.05.2025, 12:21

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Александр Гойшик

Для дешевого варианта нужно знать некоторые хитрости.

Второе свое кругосветное путешествие солигорчанина Александр Гойшик совершил кругосветное путешествие за 1163 дня. За это время он побывал в 51 стране. А всего он посетил уже 95 стран. Дорого ли ему обошлось такое путешествие, парень рассказал проекту «Жизнь-малина», пишет «Зеркало».

— Не могу назвать точную цифру, но думаю, что примерно мне все это обошлось примерно около 20 тысяч долларов, — говорит Гойшик. — Если уметь, то все можно. В принципе, я живу так. То есть, моя жизнь на таком экономным варианте всегда, поэтому мне проще. В путешествии я очень редко куда-то далекое летел.

Гойшик отметил, что знает как дешево покупать билеты и недорого питаться, самому себе готовить.

— Я — это не о походах в рестораны каждый день и так далее, — заключает он.

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