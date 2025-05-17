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Побывавший в 95 странах белорус рассказал, сколько стоит кругосветное путешествие

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  • 17.05.2025, 12:21
  • 2,196
Побывавший в 95 странах белорус рассказал, сколько стоит кругосветное путешествие
Александр Гойшик

Для дешевого варианта нужно знать некоторые хитрости.

Второе свое кругосветное путешествие солигорчанина Александр Гойшик совершил кругосветное путешествие за 1163 дня. За это время он побывал в 51 стране. А всего он посетил уже 95 стран. Дорого ли ему обошлось такое путешествие, парень рассказал проекту «Жизнь-малина», пишет «Зеркало».

— Не могу назвать точную цифру, но думаю, что примерно мне все это обошлось примерно около 20 тысяч долларов, — говорит Гойшик. — Если уметь, то все можно. В принципе, я живу так. То есть, моя жизнь на таком экономным варианте всегда, поэтому мне проще. В путешествии я очень редко куда-то далекое летел.

Гойшик отметил, что знает как дешево покупать билеты и недорого питаться, самому себе готовить.

— Я — это не о походах в рестораны каждый день и так далее, — заключает он.

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