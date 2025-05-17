В Кремле заговорили о встрече Зеленского и Путина

В Кремле заговорили о встрече Зеленского и Путина5
- 17.05.2025, 12:35
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Песков заявил, что РФ подготовит и передаст Украине «перечень условий».
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, и «работа ведется».
Его заявление цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, встреча Зеленского и Путина возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран.
«Работа по украинскому урегулированию будет продолжена. РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня. Для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины», - отметил Песков.
Прежде всего предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1 000 на 1 000, говорит спикер Кремля.
Кроме того, контактов РФ и США пока не было по итогам российско-украинской встречи в Стамбуле, а Кремль проинформирует, если будет решено провести разговор Путина и Трампа.
«О каком-либо возможном изменении состава делегации РФ на переговорах с Украиной речь не идет, работа только началась. РФ не комментирует сливы о выдвинутых на переговорах по Украине условиях, процесс должен происходить за закрытыми дверями», - добавил Песков.