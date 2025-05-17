Как стать настоящим лидером: в Forbes раскрыли секрет

Как стать настоящим лидером: в Forbes раскрыли секрет1
- 17.05.2025, 12:37
Неэффективное руководство становится причиной увольнения многих сотрудников.
Вместо увольнения многие выбирают «тихое увольнение» — остаются на работе физически, но теряют энтузиазм, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).
Вот пять ключевых признаков неэффективного руководства и советы, как справиться с каждым из них:
Недостаток общения
Руководитель, который не умеет четко формулировать задачи, делиться важной информацией и слушать команду — главный источник недопонимания и тревоги. Такое поведение подрывает доверие и мотивацию сотрудников.
Как действовать:
— Четко уточняйте задачи и договоренности.
— Инициируйте регулярные встречи.
— Как руководитель — просите обратную связь и развивайте навыки активного слушания.
Микроменеджмент
Руководители, контролирующие каждую мелочь, лишают сотрудников автономии. Это убивает креативность, тормозит принятие решений и делает команду зависимой от одного человека.
Как действовать:
— Завоевывайте доверие через результаты.
— Просите больше самостоятельности, опираясь на эффективность.
— Как руководитель — учитесь делегировать и давать пространство для роста.
Безответственность
Руководители, не принимающие на себя вину за неудачи, подают плохой пример. Когда начальство перекладывает ответственность на кого-то другого, сотрудники тоже перестают брать ее на себя.
Как действовать:
— Помните про обещания и договоренности.
— Сосредотачивайтесь на решениях, а не обвинениях.
— Как руководитель — признавайте ошибки публично и демонстрируйте готовность учиться.
Сопротивление изменениям
«Мы всегда так делали» — опасный девиз. Руководители, боящиеся перемен, тормозят развитие команды и компании. Они не учитывают рыночные тренды и не развивают навыки.
Как действовать:
— Предлагайте идеи пошагово, подчеркивая выгоды.
— Приводите успешные примеры конкурентов.
— Как руководитель — следите за инновациями, тестируйте новшества в формате пилотных проектов.
Отсутствие эмпатии
Руководители, игнорирующие эмоции и потребности сотрудников, не строят доверительных отношений. Их решения не учитывают человеческий фактор, что приводит к выгоранию и текучке кадров.
Как действовать
— Говорите прямо о своих потребностях и аргументируйте влияние решений руководства на качество работу.
— Как руководитель — проводите личные беседы, развивайте эмоциональный интеллект и интересуйтесь благополучием команды.