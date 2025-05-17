Как стать настоящим лидером: в Forbes раскрыли секрет 1 17.05.2025, 12:37

Неэффективное руководство становится причиной увольнения многих сотрудников.

Вместо увольнения многие выбирают «тихое увольнение» — остаются на работе физически, но теряют энтузиазм, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Вот пять ключевых признаков неэффективного руководства и советы, как справиться с каждым из них:

Недостаток общения

Руководитель, который не умеет четко формулировать задачи, делиться важной информацией и слушать команду — главный источник недопонимания и тревоги. Такое поведение подрывает доверие и мотивацию сотрудников.

Как действовать:

— Четко уточняйте задачи и договоренности.

— Инициируйте регулярные встречи.

— Как руководитель — просите обратную связь и развивайте навыки активного слушания.

Микроменеджмент

Руководители, контролирующие каждую мелочь, лишают сотрудников автономии. Это убивает креативность, тормозит принятие решений и делает команду зависимой от одного человека.

Как действовать:

— Завоевывайте доверие через результаты.

— Просите больше самостоятельности, опираясь на эффективность.

— Как руководитель — учитесь делегировать и давать пространство для роста.

Безответственность

Руководители, не принимающие на себя вину за неудачи, подают плохой пример. Когда начальство перекладывает ответственность на кого-то другого, сотрудники тоже перестают брать ее на себя.

Как действовать:

— Помните про обещания и договоренности.

— Сосредотачивайтесь на решениях, а не обвинениях.

— Как руководитель — признавайте ошибки публично и демонстрируйте готовность учиться.

Сопротивление изменениям

«Мы всегда так делали» — опасный девиз. Руководители, боящиеся перемен, тормозят развитие команды и компании. Они не учитывают рыночные тренды и не развивают навыки.

Как действовать:

— Предлагайте идеи пошагово, подчеркивая выгоды.

— Приводите успешные примеры конкурентов.

— Как руководитель — следите за инновациями, тестируйте новшества в формате пилотных проектов.

Отсутствие эмпатии

Руководители, игнорирующие эмоции и потребности сотрудников, не строят доверительных отношений. Их решения не учитывают человеческий фактор, что приводит к выгоранию и текучке кадров.

Как действовать

— Говорите прямо о своих потребностях и аргументируйте влияние решений руководства на качество работу.

— Как руководитель — проводите личные беседы, развивайте эмоциональный интеллект и интересуйтесь благополучием команды.

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