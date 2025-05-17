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Зеленский отреагировал на варварский удар РФ по автобусу в Сумской области

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  • 17.05.2025, 12:48
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Зеленский отреагировал на варварский удар РФ по автобусу в Сумской области

Мир должен усилить давление на Россию.

Российская армия во время удара по эвакуационному автобусу в Сумской области убила семью: отца, мать и их дочь.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас в больницах находятся семеро раненых после удара российского дрона по автобусу. У людей ожоги, переломы, контузии. Все получают необходимую помощь.

Он также напомнил, что уже известно о девяти погибших.

«По предварительной информации, россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара. Мои соболезнования родным и близким. Все погибшие - гражданские. И россияне не могли не понимать, по какому транспортному средству наносят этот удар. Это было сознательное убийство гражданских», - пишет Зеленский.

Президент Украины напомнил, что вчера, во время переговоров в Стамбуле, у россиян была возможность прекратить огонь.

«Украина давно это предлагает - полное и безусловное прекращение огня для того, чтобы сохранить жизни. Россия сохраняет разве что возможность для себя убивать дальше», - отметил Зеленский.

Он считает, что мир должен давить на Россию для того, чтобы убийства прекратились. Для этого надо усиливать санкции.

«Вчера в Стамбуле все увидели слабую и неподготовленную российскую делегацию без существенных полномочий. Это должно измениться. Нужны реальные шаги для завершения войны. Мы ждем от США, Европы и всех наших партнеров сильных санкций против России», - написал Зеленский.

Напомним, сегодня утром неподалеку от Белополья Сумской области российский дрон атаковал автобус - девять человек погибли.

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