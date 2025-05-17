«На оленях теперь до Батуми добираться?» 1 17.05.2025, 12:50

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Белорусов возмутило решение «Белавии» о переносе рейсов из Батуми в Кутаиси без трансфера.

Беларусская авиакомпания «Белавиа» переносит некоторые рейсы из Батуми в Кутаиси. Речь идет о тех самолетах, которые должны были прибыть из Минска в Батуми в конце мая — начале июня, сообщает телеграм-канал «Батуми», подписчики которого рассказали о проблемах.

По их словам, авиаперевозчик рассылает им сообщения, в которых поясняет, что перенос связан с информацией о запланированном ремонте взлетно-посадочной полосы в аэропорту Батуми. Из-за этого те, кто должен был лететь из Минска в Батуми, теперь прибывают в Кутаиси.

При этом на горячей линии Батумского аэропорта телеграм-каналу сообщили, что пока не располагают информацией о каких-либо ремонтных работах. Самолеты прибывают и отправляются в обычном режиме. Другие официальные ведомства о планируемом ремонте пока также не сообщают.

На сайте «Белавиа» тоже пока нет информации о переносах.

Тем временем в комментариях под этой новостью люди пишут, что авиакомпания заявила, что компенсация в данном случае не предоставляется, трансфер из Кутаиси в Батуми тоже.

Пользователи высказывают возмущение по этому поводу:

«Хоть автобус бы подготовили. Люди же в конкретную точку рейс оплатили»

«Полный ужас, мне с двумя детьми и чемоданами по их мнению как добираться? На оленях?»

«А разницу в стоимости возвращать конечно же не планируют… А в Кутаиси основной рейс мало того что дешевле, так еще и дневной, не ночной, что удобнее».

«Никто от компании не написал на почту о предоставлении трансфера. При обращении в службу поддержки сказали, что трансфера не будет».

Также обсуждение развернулось и в соцсетях:

«Раньше уважала вашу компанию. А теперь объясните, как можно перенести рейс пожилого человека в другой город — с Батуми на Кутаиси — и даже не организовать трансфер? Прилет в 2:05, автобус в Батуми — в 2:15. За 10 минут он должен пройти паспортный контроль и забрать багаж? Серьезно? Ближайший автобус — только в четыре утра. Это нормально по-вашему?»

«Мне тоже непонятно. Если авиакомпания переносит рейс на другой город, должны организоваться автобус пассажирам. Ведь не довезли до конечного пункта Если перенос вылета из Батуми в Кутаиси, то они организовывают автобусы, это ок. А на прилет почему не ок? Как вариант заказать ему Яндекс такси либо договориться может кто едет из ап в это время (мало ли) в чате Кутаиси Сейчас погода чудесная, даже турки садят, странно что белавиа не могут».

При этом не все понимают их возмущение:

«Во-первых, я, конечно, обожаю людей, которые думают, что все им должны. Во-вторых, я зашла на сайт Белавиа, где опубликованы правила, с которыми пассажир соглашается, когда покупает билет. Перенос рейса — это неприятно, тем более в другой аэропорт, но не нужно забывать, в каком непостоянном мире мы живем: Белавиа переносит рейсы не потому, что им так захотелось, это связано с объективными причинами, от них не зависящими»

«Вы вообще в курсе как устроена работа аэропортов? Вы в курсе что бывает: нелетная погода, происшествие из-за которого аэропорт может быть закрыт и еще 100 причин почему нет и точка. Белавиа тут при чем вообще».

По словам некоторых комментаторов, авиакомпания предлагает тем, кому не нравится такой перенос, возвращать билеты.

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