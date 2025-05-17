Bloomberg: В США приняли новое решение по России 3 17.05.2025, 12:59

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Белый дом считает Путина главным препятствием на пути к миру в Украине.

Соединенные Штаты Америки заверили чиновников из Европы, что Вашингтон готов ввести санкции против агрессора России, которые американцы обещали запустить, если Кремль откажется от перемирия в войне против Украины. Позиция администрации Трампа относительно Москвы ужесточается, некоторые чиновники считают, что Путин мешает установлению мира.

В материале Bloomberg говорится о том, что европейские чиновники разочарованы позицией Трампа, который колеблется в вопросах новых санкций против России. Трамп должен понять отсутствие у Москвы серьезных планов по миру, после чего США следует принять решительные меры.

Как утверждают журналисты, позиция Вашингтона в отношении РФ ужесточилась: в Белом доме считают Путина главным препятствием на пути к мирному соглашению.

Более того, журналисты пишут, что американские чиновники в рамках встреч с европейцами в Турции на этой неделе, выразили готовность запустить санкции против России после того, как Москва объявила о направлении на переговоры делегации низкого уровня.

«Я надеюсь, что на следующей неделе дело сдвинется с мертвой точки, поскольку Путин не смог сесть за стол переговоров. Президент Трамп дал понять, что относится к санкциям положительно, наши европейские союзники очень поддерживают его, и я думаю, что момент настал», - подчеркнул сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь.

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