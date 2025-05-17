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«Им подвывала из Москвы блюстительница скреп Симонян»

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  • Александр Невзоров
  • 17.05.2025, 13:19
  • 3,712
«Им подвывала из Москвы блюстительница скреп Симонян»
Александр Невзоров

Подонки были наглы, высокопарны и болтливы.

16 мая стало чрезвычайно тяжелым днем для мировых СМИ и каналов. Необходимо было всеми силами избегать того единственного слова, которое способно охарактеризовать русскую делегацию в Стамбуле.

Это слово - «подонки». Да, мелкие, да кривые и косноязыкие. Но безусловно - подонки.

Копируя стиль пославшего их пахана, подонки были наглы, высокопарны и болтливы.

Они сообщили, что собираются еще бессчетное количество лет убивать и грабить.

Делать «перерывчик небольшой» (30 дней) они «не видят смысла», т.к. за этот срок они успеют украсть и оккупировать еще что-нибудь.

Мединский ухмылялся, умничал и сыпал нахватанными в интернете фейковыми цитатами Бисмарка и Наполеона, напоминая о том, что русские, по праву «величия и гена победы» имеют полное право на беспредел и на геноцид «под корень» любого народа.

Им подвывала из Москвы блюстительница русских скреп Симонян и все прочие соловьевы.

Ради объективности надо отметить, что семечной шелухой подонки особо не плевались и сидели на стульях, а не на кортах.

Но лишь потому, что побаивались мрачного крупнокалиберного турка, который остался в зале следить за тем, чтобы гости из России не изрезали столы и не мочились на стены исторического дворца Долмабачхе.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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