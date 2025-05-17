В белорусских обменниках возникла нестандартная ситуация 17.05.2025, 13:26

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На валютном рынке — нестабильно.

Доллар и евро на нынешней неделе то дешевели, то дорожали на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже. В «Зеркале» посмотрели, в каких банках выгоднее всего покупать доллар, евро и российский рубль.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,045 рубля («Банк БелВЭБ», «Белинвестбанк»), а ниже всего — 3,0195 рубля («БНБ-Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,013 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,42 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк Решение», «БСБ Банк», «Технобанк» (3,385 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,375 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,74 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ», «Приорбанк»), а самый низкий — 3,7 рубля («БНБ-Банк», «Статусбанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БСБ Банке» — 3,7 рубля за 100 российских рублей.

Это нечастая ситуация, когда курс продажи валюты в одном банке такой же, как и продажи в другом.

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