В России в День Победы убили разработчика «Искандера» 1 17.05.2025, 13:49

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СМИ раскрыли неожиданную причину.

В России убили одного из конструкторов-разработчиков ракетного комплекса «Искандер» Владимира Недошивина. Это было не из-за спланированного преступления, а бытовой конфликт.

Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на источники, один из создателей «Искандера» (работал в КБ Машиностроения, имеет ряд патентов) 74-летний Недошивин после выхода на пенсию оказался никому не нужен. Пожилой мужчина много выпивал, но ведет себя спокойно.

9 мая его едва живого нашли в подъезде дома в Коломне. Соседи вызвали «скорую».

В РФ убили разработчика "Искандера" / ВЧК-ОГПУ

Медики госпитализировали мужчину, где он через несколько дней умер. Впоследствии было установлено, что причиной смерти стали телесные повреждения, которые нанес Владимиру Недошивину сосед - 32-летний сантехник Анатолий Колобайцев. Он объяснил, что столкнул Владимира с лестницы из-за того, что тот помочился в подъезде на первом этаже.

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Подозреваемый

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