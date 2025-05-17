В ChatGPT появился самый мощный на сегодня ИИ-ассистент для программирования 17.05.2025, 14:17

Он может выполнять несколько задач одновременно.

OpenAI объявила о запуске предварительной версии своего самого мощного на сегодняшний день ИИ-ассистента для программирования – Codex. Он работает на базе модели codex-1, усовершенствованной версии рассуждающей o3, оптимизированной под программную разработку.

В компании говорят, что codex-1 точнее выполняет инструкции и генерирует более чистый код по сравнению с o3, проверяя его до тех пор, пока он не достигнет нужных результатов. Он также умеет исправлять ошибки, анализировать кодовую базу и выполнять множество других задач.

Работает Codex в облаке, что позволяет использовать его как с компьютера, так и через браузер. Он поддерживает одновременное выполнение нескольких задач, а время исполнения зависит от сложности и может составлять от 1 до 30 минут. Кроме того, Codex можно интегрировать с аккаунтом на GitHub.

Внутри OpenAI инструмент уже используется инженерами для одновременного выполнения нескольких задач, а внешние тестировщики применяют его для отслеживания стабильности сервисов. Как обещают в компании, в будущем Codex станет еще автономнее.

Codex уже доступен подписчикам тарифов ChatGPT Pro, Enterprise и Team, а в будущем его интеграция распространится на Plus и Edu. Изначально OpenAI будет очень «щедрой», но в течение следующих недель начнет вводить плату в зависимости от спроса. Чтобы их расширить, будет нужно доплатить.

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