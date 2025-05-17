«Минимум нужно, наверное, тысяч 100 долларов» 2 17.05.2025, 14:33

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Белорусы рассказали, какой должна быть заначка, чтобы чувствовать себя комфортно.

Беларусский народный банк решил узнать у жителей Минска, сколько денег им нужно накопить, чтобы чувствовать себя финансово защищенными, и провел опрос на улицах столицы. Видео опубликовано в Instagram банка.

В описании ролика отмечается, что «говорят, что подушка безопасности должна составлять хотя бы 6 заработных плат».

— Решили узнать у минчан и гостей столицы, какую сумму по их мнению нужно накопить, чтобы чувствовать себя финансово защищенным, — поясняют авторы видео.

Финансовая подушка — это денежный резерв на случай непредвиденных обстоятельств, представления о ней у всех опрошенных оказались очень разными:

«Думаю, около пяти тысяч рублей»

«Тысяч десять рублей, наверное»

«Полторы тысячи рублей, может две тысячи»

«Минимум, наверное, тысяч 100 долларов»

«Ой, не знаю, миллиард»

«Ну, наверное, чтобы тысячи три белорусских всегда было где-то на какой-то карте, на какие ты незапланированные покупки».

Также в комментариях под видео пользователи поделились своим мнением:

«С учетом того, как каждый день растут цены, пяти нулей должно хватить»

«Только мужик сказал правильно 100К зелени нормально»

«Шесть месячных постоянных расходов»

«От трех до шести месячных окладов и желательно разных валютах»

«В целом в районе одной заработной платы для начала».

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