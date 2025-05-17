ЕС готовит жесткие санкции против российского «теневого флота» 1 17.05.2025, 14:40

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Министр иностранных дел Германии раскрыл подробности.

ЕС готовит новые жесткие санкции против российского «теневого флота». В частности из-за того, что РФ обходит ограничения и транспортирует нефть без санкций.

Об этом сообщает Die Zeit.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил об усилении контроля за подводной инфраструктурой в Балтийском море из-за угрозы диверсий со стороны российского теневого флота.

Он предупредил, что Россия представляет опасность для всего региона и анонсировал новые санкции и усиленное патрулирование.

Под «теневым флотом» понимают российские танкеры и грузовые суда, которые обходят санкции, в частности по экспорту нефти.

По словам Вадефуль, эти суда ежедневно транспортируют нефть, что приносит значительные доходы Кремлю, и представляют прямую угрозу безопасности в Балтийском море.

«Это также помогает Украине, потому что теневой флот ежедневно транспортирует нефть, которую Россия продает без санкций», - заявил он.

Сейчас Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России, который предусматривает более жесткие ограничения для теневого флота.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже подчеркнула, что около 84% российского экспорта сырой нефти проходит через Балтийское море именно этим флотом, обеспечивая более трети бюджета России.

Вадефуль подчеркнул важность совместных действий НАТО, ЕС и соседних стран для противодействия гибридным угрозам и защиты критической инфраструктуры региона.

Новые меры имеют целью усложнить России возможности для избежания санкций и усилить безопасность в Балтийском море.

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