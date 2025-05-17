В минском магазине обнаружили скидку в 0 копеек 2 17.05.2025, 14:43

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«Вот это экономия!»

Читатель Onlíner поделился снимком из фирменного магазина «Спартак», расположенного в ТЦ «Столица». На фото — эффектный желтый ценник с надписью: «Экономия: 0 копеек». То есть конфеты «Аэрофлотские» весом 200 г продаются по цене 4 рубля 31 копейка — ровно за ту же сумму, что и раньше.

На ценнике все по классике: старая перечеркнутая цена, которая ничем не отличается от новой, и яркий желтый фон, привлекающий внимание. Кажется, маркетинговый отдел в этот раз немного переусердствовал. Надеемся, что это всего лишь опечатка.

— Во время создания ценника произошла ошибка, из-за чего была указана некорректная скидка на товар. На данный момент все исправлено, и актуальные цены соответствуют заявленным. Приносим извинения за возможные недоразумения и благодарим за внимание к нашему магазину, — рассказали представители магазина.

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