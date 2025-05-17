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«Путин стал просто дедом, который завел Россию в чащу»

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  • 17.05.2025, 14:52
  • 3,582
«Путин стал просто дедом, который завел Россию в чащу»

Эксперт раскрыл истинную причину, почему глава Кремля не прибыл в Стамбул.

Российский диктатор Владимир Путин не участвовал в переговорах в Турции, потому что боялся туда лететь.

Он думал, что либо его самолет могут сбить в полете, либо президент Турции может его арестовать. Такое мнение высказал политический аналитик, историк Александр Палий в интервью «Главреду» .

«Путин просто побоялся лететь в Турцию, боялся не долететь. Он же очень пугливый. Путин боялся, что собьют самолет по дороге, боялся, что Эрдоган арестует его в Стамбуле и получит за это Нобелевскую премию мира», - отметил Палий.

Также, по его словам, Путин боялся, что если на встрече с участием Трампа будут достигнуты определенные договоренности, их потом придется выполнять. А так, на встрече от страны-агрессора России были люди, которые не принимают решений, поэтому выполнять договоренности необязательно.

«Кроме того, Путин осознавал, что он не сможет соглашаться и договариваться о мире, ведь, если бы он в Стамбуле договорился о мире на данном этапе войны, его бы в России просто утилизировали. Ведь в таком случае Путин становится просто дедом, который завел Россию в чащу, как Иван Сусанин», - подытожил Палий.

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