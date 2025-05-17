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Иван Кирчук создал новый музыкальный проект по переосмыслению фольклора

  • 17.05.2025, 14:53
Иван Кирчук создал новый музыкальный проект по переосмыслению фольклора
Иван Кирчук

Этно-группа объединяет музыкантов из Беларуси и Канады.

Иван Кирчук создал новый музыкальный проект под названием «3мы» (читается как «ТрыМы»), передает «Еврорадио».

— «3мы» — этно-группа, объединяющая музыкантов из Беларуси и Канады, переосмысливающая старинный белорусский фольклор через современное звучание. Вдохновлённые традиционными мелодиями и текстами песен, мы объединяем аутентичные инструменты — такие как гусли, волынки, окарины — с синтезаторами, оркестровыми текстурами и современным звуковым дизайном, — говорится на сайте трио.

Культовое этно-трио «Троіца» прекратило свое существование в 2022 году. Но Иван Кирчук не бросил музыку: он продолжил сольную карьеру, и вот теперь создал новый проект.

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