Иван Кирчук создал новый музыкальный проект по переосмыслению фольклора
- 17.05.2025, 14:53
Этно-группа объединяет музыкантов из Беларуси и Канады.
Иван Кирчук создал новый музыкальный проект под названием «3мы» (читается как «ТрыМы»), передает «Еврорадио».
— «3мы» — этно-группа, объединяющая музыкантов из Беларуси и Канады, переосмысливающая старинный белорусский фольклор через современное звучание. Вдохновлённые традиционными мелодиями и текстами песен, мы объединяем аутентичные инструменты — такие как гусли, волынки, окарины — с синтезаторами, оркестровыми текстурами и современным звуковым дизайном, — говорится на сайте трио.
Культовое этно-трио «Троіца» прекратило свое существование в 2022 году. Но Иван Кирчук не бросил музыку: он продолжил сольную карьеру, и вот теперь создал новый проект.