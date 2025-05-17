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Италия передаст Украине 400 бронетранспортеров M113

  • 17.05.2025, 14:59
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Италия передаст Украине 400 бронетранспортеров M113

Они находятся на вооружении в ряде стран, в том числе в Израиле.

Италия намерена принять одиннадцатый пакет военной помощи для Украины, в который войдут 400 бронетранспортеров M113.

Об этом сообщает il Giornale (перевод — espreso.tv).

Отмечается, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто представил Комитету по вопросам общественной безопасности одиннадцатый пакет военной помощи, который Италия планирует передать Украине.

В него должны войти система спутникового наблюдения, необходимая для планирования разведывательных операций, а также 400 бронированных гусеничных машин типа M113.

Как отмечают в издании, такие бронетранспортеры итальянская армия использовала еще с 1970-х годов и они до сих пор находятся на вооружении в ряде стран, в том числе в Израиле.

Авторы также отметили, что после начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от разных стран НАТО несколько сотен гусеничных бронетранспортеров M113 и их модификаций, в частности YPR-765 и M577 Command Post Carrier.

По словам украинской стороны, гусеничные бронетранспортеры M113, предоставленные западными партнерами, зарекомендовали себя как «надежные ресурсы» для армии. Легкая броня и маневренность этих машин положительно влияют на выполнение боевых задач на передовой.

Благодаря компактным размерам, небольшой потребности в подготовке для использования в бою и внесенным модификациям, в частности противодронным сеткам, которые часто замечают на технике, M113 эффективно транспортируют войска на определенные участки и эвакуируют раненых с поля боя.

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