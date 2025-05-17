Картину Шагала продали на аукционе почти за шесть миллионов долларов 3 17.05.2025, 15:09

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Она представляет собой монументальное размышление о жизни, любви, творчестве и вдохновении.

Несколько картин Марка Шагала продали на этой неделе во время вечерних торгов современным искусством аукционные дома Sotheby’s и Christie’s. Одна из них ушла с молотка почти 3,5 миллиона долларов, другая — почти за шесть миллионов, сообщается на сайте Christie’s.

В частности, за 3,438 млн долларов продали «Радость цирка», которую уроженец Беларуси закончил за два года до смерти, в 1983 году. Ему на тот момент было 98 лет, и он жил во французской коммуне Сен-Поль-де-Вансе на Лазурном берегу. Картину на аукционе оценивали в 1,8−2,5 млн долларов.

В описании к ней говорится, что в тот период Шагал находился в состоянии полного умиротворения, размышляя о своей долгой и успешной карьере. Полотна этого периода наполнены мечтательностью и радостью, с выразительными, танцующими мазками кисти. В картине «Радость цирка» пятна цвета словно подсвечены театральными прожекторами, что усиливает ощущение зрелища и представления на арене.

Тем временем за 5,979 млн. продали еще одно эпичное полотно Марка Шагала — Autour de Vence («Окрестности Ванса»), его оценивали в три-пять миллионов. Она написана между 1955 и 1957 годами, и представляет собой монументальное размышление о жизни, любви, творчестве и вдохновении.

Также на торгах Christie’s продали его картину La Mer («Море») за 945 тысяч долларов. Она была написана в 1945 году.

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