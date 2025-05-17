Буданов раскрыл детали обмена пленными 1000 на 1000 17.05.2025, 15:17

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Это может произойти на следующей неделе.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов надеется, что масштабный обмен пленными между Украиной и Россией состоится уже на следующей неделе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Буданов заявил в эфире национального телемарафона.

По его словам, украинская сторона уже ведет работу над списками тех, кого можно будет вернуть во время возможного обмена.

«Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. По спискам будет обмен, кого сможем забрать, того будем забирать. И так же отдавать», - сказал Буданов.

У главы ГУР также спросили, видит ли он реальные перспективы возможного обмена.

«Я не вижу особых проблем для этого», - ответил Буданов.

Обмен пленными «1000 на 1000»

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между представителями Украины и России. В течение более часа стороны обсуждали вопросы, связанные с прекращением войны.

После встречи министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию, заявил, что стороны рассматривают возможность обмена пленными по формуле 1000 на 1000.

Позже это подтвердила и российская сторона.

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