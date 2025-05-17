Лобовое столкновение легковушки с грузовиком под Быховом попало на видео 1 17.05.2025, 15:24

1,116

23-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения.

В Быховском районе Могилевской области утром 17 мая автомобиль Volkswagen врезался в грузовик Iveco. Водителя легковушки госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Милиция Могилевщины опубликовала видео лобового столкновения.

ДТП случилось на 290-м км автодороги М-8 «граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины». По информации УВД Могилевского облисполкома, 23-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где и врезался в грузовик под управлением также 23-летнего молодого человека.

Причины аварии пока неизвестны. На опубликованном милицией видео заметно, что от удара фура перевернулась, ее груз рассыпался на дорогу, а большая часть легковушки значительно повреждена.

По информации МЧС, водитель грузовика также получил травмы, его доставили в больницу. В ведомстве сообщили, что водитель Volkswagen Polo был заблокирован в салоне авто, спасателям пришлось применить специальный инструмент для его освобождения.

В МЧС уточнили, что авария случилась возле деревни Селец Быховского района.

Под Быховом легковушка столкнулась с грузовиком



Подробнее - по ссылкеhttps://t.co/GcLXTsyYuM



Видео МЧС Беларуси pic.twitter.com/J1nECjFxjf — Telegraf.news (@news_telegraf) May 17, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com