Лобовое столкновение легковушки с грузовиком под Быховом попало на видео

Лобовое столкновение легковушки с грузовиком под Быховом попало на видео1
- 17.05.2025, 15:24
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23-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения.
В Быховском районе Могилевской области утром 17 мая автомобиль Volkswagen врезался в грузовик Iveco. Водителя легковушки госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Милиция Могилевщины опубликовала видео лобового столкновения.
ДТП случилось на 290-м км автодороги М-8 «граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины». По информации УВД Могилевского облисполкома, 23-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где и врезался в грузовик под управлением также 23-летнего молодого человека.
Причины аварии пока неизвестны. На опубликованном милицией видео заметно, что от удара фура перевернулась, ее груз рассыпался на дорогу, а большая часть легковушки значительно повреждена.
По информации МЧС, водитель грузовика также получил травмы, его доставили в больницу. В ведомстве сообщили, что водитель Volkswagen Polo был заблокирован в салоне авто, спасателям пришлось применить специальный инструмент для его освобождения.
В МЧС уточнили, что авария случилась возле деревни Селец Быховского района.
Под Быховом легковушка столкнулась с грузовиком— Telegraf.news (@news_telegraf) May 17, 2025
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Видео МЧС Беларуси pic.twitter.com/J1nECjFxjf