В РПЦ назвали бездетных мужчин «трутнями» и предложили обложить их налогом 3 17.05.2025, 15:29

Это не первое скандальное заявление российских священников.

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев, известный своими неординарными высказываниями, предложил ввести специальный налог для мужчин старше 40 лет, не имеющих детей. По мнению священника, такие граждане — «особая категория трутней», которых необходимо стимулировать к продолжению рода, пишет The Moscow Times.

«Кто эти мужчины, которым по 40 лет, которые ни одного ребенка не родили? Кто это такие? Это какая-то особая категория трутней», — возмутился Ткачев. При этом он отметил, что налог должен быть «небольшим» — исключительно для того, чтобы пристыдить представителей сильного пола, уклоняющихся от отцовства.

Священник не стал сдерживать эмоции и допустил ряд резких предположений. Если у мужчины после 40 нет детей, значит, считает Ткачев, он либо «кастрат, либо болен». Также он упрекнул таких мужчин в безответственности: «Ты что, ни разу, извиняюсь, не был с женщиной? А если был — почему не женился? Почему никто из них не родил тебе ребенка? Почему ты не стал отцом и мужем? Ты просто спал с ними — и жил как трутень», — высказался Ткачев.

В то же время протоиерей, несмотря на риторику, скептически отнесся к эффективности предлагаемых им мер. По его словам, государственные инициативы не в силах реально повлиять на демографию. В пример он привел материнский капитал, который, как утверждает священнослужитель, «стимулирует что угодно, но только не рожать».

«Ни к чему хорошему по-настоящему государство стимулировать людей не может», — посетовал протоиерей. Истинной мотивацией к рождению детей, по мнению Ткачева, может быть лишь «любовь к богу и к детям».

Громкие заявления — не редкость в риторике священника. Так, например, в начале апреля он обращался к россиянам с призывом не избегать страданий, утверждая, что людям «надо терпеть и мучиться». В том же духе он заявил, что украинские ракетные удары по территории России — это «кара божья» за аборты, совершаемые россиянами.

В начале мая Ткачев вновь напомнил о себе — на этот раз связав антивоенные настроения с влиянием самого антихриста. Противники войны, по его словам, хотят мира «не ради бога, а ради греха». «Грех» же противников войны, как утверждает священнослужитель, заключается в желании есть, зарабатывать деньги и путешествовать по миру, а агрессия против Украины, считает Ткачев, мешает им в этом. Развивая свою мысль, протоиерей подчеркнул: войны в мире закончатся лишь с приходом «царства антихриста».

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