The National Interest: Американские танки Abrams направляются в Тайвань
- 17.05.2025, 15:37
Для укрепления обороны острова.
Тайвань продолжает наращивать обороноспособность на фоне угрозы вторжения со стороны Китая, пишет американское издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
К началу 2026 года островное государство получит парк из 108 новейших американских танков M1A2T Abrams.
Первая партия из 38 основных боевых танков (ОБТ) для учебного центра в Синьчжу прибыла на остров в декабре прошлого года. Вторая партия из 42 машин должна прибыть до конца июня, а еще 28 — в первом квартале 2026 года. Танки производятся на американских заводах в Алабаме и Огайо.
Модель M1A2T — это модификация танка M1A2 Abrams SEPv2, адаптированная специально для Тайваня. Она оснащена 120-мм гладкоствольной пушкой и современными системами управления огнем. Вместо обедненного урана, как в броне танков США, используется экспортная броня, поставляемая в рамках программы FMS (Foreign Military Sales).
После завершения поставок у 269-ой механизированной пехотной бригады в Линку будет полная рота Abrams, 10 танков передадут в учебный центр, а оставшиеся войдут в состав 584-й бронетанковой бригады.
Первые танки уже задействованы в программах переподготовки экипажей, а боевые испытания и стрельбы намечены на следующий год.
На вооружении Тайваня находится около 1000 танков, однако значительная часть — устаревшие модели времен холодной войны, включая американские M24, M41, M60A3 и местные CM11 «Бесстрашный тигр». Поэтому поставка современных Abrams имеет стратегическое значение на фоне агрессивной риторики Пекина.
Китай продолжает считать Тайвань «отколовшейся провинцией» и допускает силовое возвращение острова. По данным аналитиков, председатель КНР Си Цзиньпин поручил армии подготовиться к потенциальному вторжению к 2027 году.
На вооружении Народно-освободительной армии Китая находится примерно 6800 танков, включая современные модели, адаптированные для десантных операций с моря. Тем не менее основной проблемой остается переброска техники на остров, поэтому противодесантная оборона остается центральным элементом оборонительной стратегии Тайваня.
Обновленная военная стратегия Тайваня ориентирована на мобильность и маневренность. В сочетании с собственными противотанковыми гранатометами «Кестрел» и танками Abrams, Тайвань сможет эффективно отражать десантные операции и не допустить закрепления китайских войск на побережье.
Таким образом, поставка M1A2T Abrams — это не просто очередной контракт на вооружение, а важный элемент в укреплении обороны и стратегического сдерживания в регионе.