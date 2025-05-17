«Досмотр каждой бумажки из сумочки, на весы все, на что не было чеков» 17.05.2025, 15:42

Что сейчас происходит на границе Беларуси с ЕС.

После майских праздников ситуация с очередями на границе Беларуси с Польшей нормализовалась. То, что на выезде из Бреста в Тересполь в электронной очереди каждый день не меньше 1 000 автомобилей, уже никого не удивляет. А очереди из Тересполя в Брест и вовсе пока исчезли.

Журналисты BGmedia посмотрели в приграничных чатах, что белорусы писали о работе брестских таможенников на въезде в Беларусь в период с 10 по 16 мая (орфография и пунктуация исправлены с сохранением смысла).

На выходных 10 и 11 мая белорусы отмечали, что быстро проходили польских таможенников и потом застревали в пункте пропуска «Брест». Особенно, если автомобили отправляли на рентген. Очереди на сканер были многочасовыми.

«РП — РБ. В очереди с 23.15. Прошли в 05.55 [10 мая]. После паспортного у белорусов из машины все на стол и детальный просмотр. Все машины перед нами по той же схеме, многих на рентген».

«Со всех машин выкладывают все вещи на столы. На рентген стоит очередь».

«Мы выехали только в 09.25 по польскому времени. Заглядывают [таможенники] во все сумки, пакеты и чемоданы».

«РП — РБ. В 10.21 заехал к полякам. В 10.36 прошел поляков, встал в очередь на мост, очередь большая. В 11.14 заехал на мост. В 11.35 подъехал к шлагбауму и выехал с моста. В 12.20 прошел паспортный и приехал на красный коридор. В 17.00 из красного коридора направили на рентген. В 18.42 выехал с границы».

«РП — РБ, 10.05. В 08.15 прошли Польшу. В 11.10 прошли Беларусь. В 11.40 выехали в Брест. Итого на 2 границы ушло ~ 6 часов. Контроль на обеих границах прошли вполне себе сносно, в РБ не трясли, выборочно и без пристрастия смотрели рюкзаки, весь багаж на рентген. В Польше вообще ничего не смотрели)».

«В РБ [11 мая], кто домой, всех почти через рентген, а до этого вещи потрошат и на весах взвешивают, если примерно смотрят, что много товара».

«Там [у поляков] быстро, у белорусов все глухо, на рентген очередь уже большая».

«РП — РБ. Заехал на границу в 10.10, очереди не было. Отбил ваты и заехал к нашим. Очередь на зеленый от паспортного, красный — по две машины в ряду. Почти каждый автомобиль на рентген, там большая очередь… Выехал в 13.15 без рентгена».

«Из РП в РБ с 14.20 до 18.20 (время белорусское), ровно 4 часа, без ВАТ и по зеленому каналу у белорусов. И это еще повезло, что без сканера. Всем удачи!».

«РП — РБ. В 15.10 подъехали к границе. В 20.30 выехали с белорусской границы. Был досмотр вещей, все выгружали на стол. Некоторые машины отправляют на рентген».

«РП — РБ. В 17.05 подъехали. Выехали в 2 ночи. Красный коридор, рентген, собака. Шмонают до трусов».

«На автобусе в основном досмотр сканером, но если большой багаж, то пересматривают вручную».

На неделе с 12 по 16 мая о работе брестских таможенников отзывались лучше, чем в выходные. Несколько положительных отзывов:

«РП — РБ. 12.05 В 18.00 заехали к полякам, в 01.30 выехали от белорусов. Вся граница за 7, 5 часов по зеленому каналу. Везли бытовую технику, которую нужно декларировать, но до 500 евро. Никаких проблем с тем, что стали на зеленый канал, таможенница сама заполнила акт таможенного осмотра, так что смело езжайте на зеленый канал. Как-то спрашивала в группе, сказали, что категорически нельзя, [но на самом деле] можно, проверено на собственном опыте. Хотя, по сути, при нынешнем досмотре красный канал от зеленого отличается разве только что цветом».

«РП — РБ [15 мая]. С 21.00, было 1 км до шлагбаума, до 05.00 (время польское). Беларуская таможня [проверяла] тщательно, но быстро и корректно. Без рентгена обошлось. Все вещи на стол».

Но негативных отзывов было все же больше. Особенно беларусы жаловались на рентген в пункте пропуска «Брест»:

«К белорусам приехали около 11 [часов 12 мая], паспортный контроль на улице у будки пограничников, таможенный — в зале, у некоторых пассажиров с особым пристрастием трясли чемоданы, ей [маме] повезло, не сильно проверяли, но она ничего запрещенного и не везла, два маленькие чемоданчика с подарками. В Бресте был автобус где то после 13 [часов]».

«Только выехали [12 мая]. Досмотр в РБ каждой бумажки из сумочки, на весы все, на что не было чеков, пошел гуглить и считать. Итого: с 20.00 до 08.30 по польскому [времени]. Красный пустой».

«РП — РБ, 13.05.25. В 02.35 заехали под первый навес пункта пропуска. В 02.45 вышли из автобуса с вещами на контроль. В 03.45 прошли паспортный контроль. Даже украинцев выпустили уже. Огромная очередь на рентген из двух автобусов. На одного человека 2–10 минут. В 06.10 выехали в город (ждали 2 часа оформления одного человека с перевесом). Итог: опоздание на поезд и потеря 10 рублей за сдачу билета».

«РП — РБ сегодня [13 мая] около 07.45 приехали к полякам, была очередь около 200 метров, но быстро запустили всех. Похоже, у белорусов сломался рентген или еще что — долго не запускали на мост. У белорусов отстоял на рентген 2,5 часа, шел по красному коридору, в итоге 2 границы за 9 часов».

«РП — РБ, 13.05.2025. В 20.10 заехали к белорусам, 14.05.2025 в 05.00 выехали от беларусов. Итого на прохождение границы 13 часов. В Беларуси досмотр всех вещей, рентген коробок, рентген машины. На рентгене никто из таможни процесс не регулирует, автобусы идут без очереди, машины стоят».

«В 23.30 [13 мая] заехали к белорусам. Почти час стояли на мосту. На красный коридор везли технику. В 09.45 прошли границу. Досмотр, весы, декларация — 2 часа. К декларированию взяли варочную панель, вытяжку, кофемашину. Мойку, смеситель, утюг не декларировали. Порошки, кофе и остальные вещи — поверхностный осмотр».

«В РБ все посты заняты, перед постами в красную зону 20 машин, в зеленую — 16, очередь на рентген часа на 3–4».

«РП — РБ, 14.05.2025 [автобус]. В 19.50 прошли польскую границу. Встали на мост. В 19.58 проехали мост. В 21.50 прошли бел. границу. Проверяли выборочно у некоторых сумки вручную, некоторых просто на рентген».

«РП —РБ [15 мая], 3,5 часа. Выборочно сумки на рентген, все чемоданы открыть — досмотр».

«В 13.45 [15 мая] выехали от белорусов. Красный канал. Заполнены все 4 пассажирских канала. Без рентгена (повезло, если бы с ним, то еще бы пару часов стояли). Итого: граница 8,5 часа».

«Автобус РП — РБ [15 мая]. Приехали в 03.35 по Польше, только закончили все, ждем в автобусе остальных. Максимально издевательская граница на стороне РБ. Польшу прошли быстро, а в РБ часов уже 5–6, наверное. Хотя автобусов почти нет. Максимально все неорганизованно».

«Автобус РП — РБ [15 мая], выезд из Варшавы в 23.50. Выезжаем с белорусской границы в 12.10 (белорусское время). Все очень медленно. Досмотр ручной, столпотворение людей. Всего на границу 9,5 часа».

«РП — РБ, 16 мая. В 03.55 въехали на мост. В 04.30 заехали на белорусскую сторону. Автобусы в 2 ряда были. В 07.30 паспортный и таможенный контроль РБ. Вещи на рентген либо на ручной досмотр. Сейчас ждем еще с бесед часть автобуса. В 08.40 выехали с границы».

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