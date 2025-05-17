FT: Уиткофф отложил визит к Путину после отказа РФ от мирного плана США и Украины 17.05.2025, 16:04

спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф

План состоит из 22 пунктов.

Российский диктатор Путин отказался обсуждать мирный план, который разработал спецпредставитель президент США Стив Уиткофф вместе с Украиной и Европой. Уиткофф из-за этого отложил поездку к Путину, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Три человека, знакомые с обсуждениями, рассказали изданию, что Уиткофф узнал о нежелании Путина говорить о мирном плане от высокопоставленных российских чиновников. Уиткофф отложил свой очередной визит к Путину на этой неделе. Хотя близкий к нему человек утверждает, что никакой следующей поездки вообще не планировали.

План, который хотел обсудить Уиткофф, состоит из 22 пунктов. Эти же пункты обсуждали украинские и американские чиновники во время телефонного разговора.

С украинской стороны в разговоре участвовали руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров. От США - Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог.

В Европе также выразили сомнения по стратегии Дональда Трампа в отношении России.

- Путин делает ровно столько, сколько нужно, чтобы убедить Трампа, что он вовлечен в эти усилия, направленные на поиск мира в Украине, в то же время прилагая все усилия, чтобы это ни к чему не привело, - сказал высокопоставленный европейский дипломат, участвовавший в переговорах между западными столицами.

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