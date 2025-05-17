Названы главные фавориты «Евровидения-2025» 17.05.2025, 16:22

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Финал конкурса состоится сегодня в Базеле.

Финал конкурса «Евровидение-2025» начнется в швейцарском Базеле в субботу, 17 мая, в 21.00 по среднеевропейскому времени (в 22.00 по Минску). В нем принимают участие представители 26 стран, сообщает «Немецкая волна».

20 из них были отобраны по итогам двух полуфиналов, шесть попали в него автоматически. Это певица из Швейцарии Зое Ми и исполнители из стран «большой пятерки» - Германии, Великобритании, Италии, Испании и Франции как самые крупные доноры Европейского вещательного союза (EBU), организатора конкурса.

Украина и фавориты «Евровидения»

Украинская группа Ziferblat квалифицировалась для участия в финале по итогам первого отборочного тура «Евровидения», состоявшегося 11 мая. После победы на конкурсе группы Kalush Orhestra в Турине в 2022 году участники из Украины занимали на нем высокие шестое и третье места соответственно. В Базеле Ziferblat, по прогнозам букмекеров, борется за место в первой десятке.

Главным фаворитом «Евровидения-2025» считается финское трио KAJ, выступающее за Швецию. В случае успеха KAJ эта страна установит рекорд, одержав на «Евровидении» восьмую победу. Пока Швеция делит его с Ирландией. Представители этих стран по семь раз занимали первое место в конкурсе, который проходит с 1956 года.

Среди других основных претендентов на хрустальный микрофон «Евровидения» - участники из Австрии, Франции и Финляндии. От Германии в Базеле выступает австрийский дуэт Abor & Thynna.

Селин Дион на «Евровидении» в Базеле?

Помимо того, кто победит на конкурсе, фанатов «Евровидения» интересует, выступит ли в финале в качестве гостьи Селин Дион. Она заняла на конкурсе первое место в 1988 году, приняв в нем участие от Швейцарии. Этот успех стране удалось повторить лишь в 2024 году c Nemo. Селин Дион страдает редким и неизлечимым неврологическим заболеванием - синдромом скованности мышц. Из-за болезни канадской певице пришлось завершить активную профессиональную деятельность, но она спела, например, на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

В Базеле появляются все больше сообщений о том, что Дион может выступить в финальном шоу. Причем в качестве вероятной площадки называется не только зал, где проходит конкурс, но и находящийся рядом стадион. На нем организован публичный просмотр трансляции финала «Евровидения». В отличие от концертного зала, вмещающего лишь 6,5 тысячи зрителей, стадион рассчитан на 38 тысяч мест. Фан-зоны конкурса созданы и в центре Базеля.

Голосование на «Евровидении»

В финале «Евровидения» победитель определяется в результате сложения баллов национальных жюри и голосования телезрителей стран-участниц конкурса. В этом году их 37. Но на «Евровидении» могут проголосовать и зрители из других стран. Для этого с полуночи для них открыт сайт для голосования. Окно для него закроется с началом финального шоу и вновь откроется, когда голосовать будут зрители из стран-участниц. Баллы, отданные зрителями из «Rest oft the world», суммируются как оценки одной страны.

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