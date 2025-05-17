Стало известно, какой будет погода в Беларуси в ближайшие дни 17.05.2025, 16:58

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Прогноз на 18-20 мая.

18 мая погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории пройдут дожди. Днем местами, а по северо-востоку во многих районах дожди, сообщает pogoda.by.

Ночью местами по северо-восточной половине, днем в отдельных районах Витебской области прогнозируются сильные дожди. Днем местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от +1°С по западу до +11°С по востоку, местами по Брестской и Гродненской областям заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем +11..+17°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

19 мая в основном скажется влияние неустойчивой воздушной массы, днем в северных и северо-западных районах страны погоду обусловит фронтальный раздел. Ожидается переменная облачность. Ночью по Витебской области, днем местами, а по северо-западу республики во многих районах пройдут дожди; местами по северу - сильные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем возможны грозы. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от +1°С по западу до +9°С по северу, в западных районах местами заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем составит +11..+18°С, по Витебской области местами +9..+10°С.

20 мая погоду в Беларуси продолжит формировать фронтальный раздел, смещающийся в юго-восточном направлении; в дневные часы на северо-западные и центральные районы Беларуси распространится область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе атлантического происхождения. Ночью будет облачно, днем ожидается переменная облачность.

Ночью и утром на большей части территории, а днем преимущественно по юго-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман, днем возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +4..+9°С, максимальная днем будет колебаться от +13°С по востоку до +20°С по западу.

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