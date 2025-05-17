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Глава МИД Украины назвал единственный реальный показатель готовности РФ к миру

  • 17.05.2025, 16:59
Глава МИД Украины назвал единственный реальный показатель готовности РФ к миру
Андрей Сибига

Сибига заявил, что должно быть больше шагов, чем 17-й санкционный пакет ЕС.

Единственный реальный показатель готовности Российской Федерации прекратить войну в Украине - это согласие на безусловное, полное и длительное прекращение огня.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Сибиги, результаты интенсивной дипломатии на этой неделе можно рассматривать с трех точек зрения: украинской, российской и глобальной.

С украинской точки зрения, Украина подтвердила приверженность миру и договорилась о возвращении 1000 своих людей.

С российской точки зрения, Путин использовал стамбульскую встречу для целей внутренней пропаганды и имитации мирного процесса, выигрыша времени, отсрочки введения новых санкций. Он пытается казаться конструктивным, при этом реально отказываясь прекратить войну.

С глобальной точки зрения, есть только один реальный показатель готовности России прекратить войну: согласие Путина на безусловное, полное и длительное прекращение огня.

Министр считает, что мир не может позволить России использовать встречу в Стамбуле как оправдание для продолжения агрессии.

- Должно быть больше шагов, чем 17-й санкционный пакет ЕС, за который мы благодарны. Price cap на нефть, эмбарго на российские энергоносители в Европе, теневой флот, полные секторальные санкции против всего банковского сектора и центробанка, а также другие шаги Европы, США и других партнеров, - считает министр.

По мнению Сибиги, экономическое давление должно идти бок о бок с шагами по укреплению Украины: дополнительными пакетами сдерживания, ПВО, инвестициями в ОПК.

- Мы продолжаем призывать Россию согласиться на полное и длительное прекращение огня, прекратить убийства и начать содержательный мирный процесс. Каждый день отказа должен вести к усилению давления, - отметил министр.

Сибига назвал реальный показатель готовности России к миру

Единственный реальный показатель готовности Российской Федерации прекратить войну - это согласие на безусловное, полное и длительное прекращение огня....

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