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Сети российских магазинов захватывают рынок Беларуси

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  • 17.05.2025, 17:19
  • 1,360
Сети российских магазинов захватывают рынок Беларуси

Речь идет не только о продуктовых дискаунтерах.

Портал belretail.by составил рейтинг торговых сетей в Беларуси по размеру валовой и чистой прибыли за 2024 год. Из него следует, что все большую роль на нашем рынке играют российские компании, заметило издание Thinktanks.

Рост розничного товарооборота в Беларуси за 2024 год составил 11,8%, а за первый квартал текущего — 10,8%. В Минске же он превысил 20%.

Согласно данным торгового реестра, по показателю «Валовая прибыль» самыми эффективными являются сети FIX Price (российская) и «Три Цены» (белорусская). Все остальные операторы отстают от них более, чем на 10 процентных пунктов.

При этом российская сеть FIX Price в Беларуси занимает первое место среди ритейлеров по размеру чистой прибыли за 2024 год. Также в топ-10 по размеру чистой прибыли вошли такие российские ритейлеры как «Доброцен», «Перекресток» и «Светофор».

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