закрыть
17 мая 2025, суббота, 17:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные уничтожили российский ЗРК «Бук-М1»

  • 17.05.2025, 17:33
Украинские военные уничтожили российский ЗРК «Бук-М1»

Его стоимость - около $10 миллионов.

Украинские разведчики бригады «Черный лес» обнаружили современный зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» российских военных и оперативно скорректировали по нему удар.

В результате установку стоимостью около 10 миллионов долларов было полностью уничтожено.

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» - это советская (а затем и российская) мобильная система ПВО средней дальности, разработанная для поражения авиационных целей, таких как истребители, бомбардировщики, вертолеты, а также крылатые ракеты и беспилотники.

Уничтожение «Бук-М1» значительно ослабляет способность врага контролировать воздушное пространство и защищать свои войска от авиационных ударов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин