Украинские военные уничтожили российский ЗРК «Бук-М1» 17.05.2025, 17:33

Его стоимость - около $10 миллионов.

Украинские разведчики бригады «Черный лес» обнаружили современный зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» российских военных и оперативно скорректировали по нему удар.

В результате установку стоимостью около 10 миллионов долларов было полностью уничтожено.

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1» - это советская (а затем и российская) мобильная система ПВО средней дальности, разработанная для поражения авиационных целей, таких как истребители, бомбардировщики, вертолеты, а также крылатые ракеты и беспилотники.

Уничтожение «Бук-М1» значительно ослабляет способность врага контролировать воздушное пространство и защищать свои войска от авиационных ударов.

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