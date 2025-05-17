Сборная США обыграла Германию на чемпионате мира по хоккею
- 17.05.2025, 17:57
Со счетом 6:3.
На чемпионате мира по хоккею-2025, проходящем в шведском Стокгольме и датском Хернинге, в матче группы «B» сборная США переиграла команду Германии со счетом 6:3, сообщает «Прессбол».
После трех побед на старте немцы потерпели второе поражение подряд и опустились на четвертое место в группе. Сборная США располагается на третьей строчке.
В группе «А» команда Финляндии с минимальным счетом обыграла Латвию — 2:1.
Финны идут на 3-м месте, а команда Латвии — на 5-м.
США — Германия — 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)
Финляндия — Латвия — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).