Сборная США обыграла Германию на чемпионате мира по хоккею 17.05.2025, 17:57

Со счетом 6:3.

На чемпионате мира по хоккею-2025, проходящем в шведском Стокгольме и датском Хернинге, в матче группы «B» сборная США переиграла команду Германии со счетом 6:3, сообщает «Прессбол».

После трех побед на старте немцы потерпели второе поражение подряд и опустились на четвертое место в группе. Сборная США располагается на третьей строчке.

В группе «А» команда Финляндии с минимальным счетом обыграла Латвию — 2:1.

Финны идут на 3-м месте, а команда Латвии — на 5-м.

США — Германия — 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Финляндия — Латвия — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

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