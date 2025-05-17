Кризис поглотил еще один сектор экономики РФ 3 17.05.2025, 18:50

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Денег нет, производство останавливается

Энергетический сектор российской экономики не единственный, кто испытывает сейчас колоссальные проблемы, отмечает dialog.ua.

В кризис скатываются одна отрасль за другой, в том числе аграрная, о состоянии которой красноречиво говорит нынешняя ситуация с флагманом сельхозмашиностроения России концерном «Ростсельмаш».

С июня эта компания, которая до российского вторжения в Украину выпускала две трети всех комбайнов и 70% другой сельхозтехники в РФ, остановит производство, информирует Reuters.

У аграриев нет денег на новую технику

Причиной стала резкая просадка спроса со стороны аграриев, столкнувшихся с финансовыми трудностями из-за экспортных пошлин, высоких процентных ставок и снижения господдержки.

По данным компании, в начале 2025 года продажи техники упали на десятки процентов: на 76% – по зерноуборочным комбайнам, на 49% – по кормоуборочным, на 48% – по тракторам. Из-за снижения спроса концерн уже провел массовые сокращения, уволив около 2 тысяч сотрудников. В июне работников ожидает неоплачиваемый отпуск, а в ряде подразделений – сокращение зарплат до двух третей от оклада.

Как отмечается в заявлении компании, решение об остановке производства связано с необходимостью оптимизации затрат. Финансовые итоги 2024 года оказались одними из худших за последнее десятилетие: чистая прибыль «Ростсельмаша» снизилась в 2,4 раза, а прибыль от продаж – почти в семь раз.

По словам представителей отрасли, кризис связан с ухудшением условий для аграриев, в частности с ростом себестоимости, дорогими кредитами и снижением доходности экспорта зерна из-за крепкого рубля и пошлин. В результате сельхозпроизводители отказываются от обновления техники, что негативно сказывается на производителях.

Сотрудники предприятия бьют в набат

Российские соцсети переполнены сообщениями от сотрудников «Ростсельмаша», которые жалуются на катастрофическую ситуацию на предприятии.

Так, в одном из ростовских пабликов рассказывалось, что из-за перехода на четырехдневную рабочую неделю на персонал оказывают давление, заставляя брать отпуск на каждую пятницу апреля и мая или же писать заявление на выходной без содержания.

Сотрудники отмечают, что до введения санкций завод работал на большие объемы и сотрудников часто просили выходить на сверхурочную работу. Но те времена остались в прошлом. Сейчас предприятие тонет в убытках и теряет ценных работников. Многие работники увольняются сами из-за невыносимых условий.

Крах «Ростсельмаша» усугубит кризис всего агропрома РФ

Углубление кризиса упомянутого концерна грозит тяжелыми последствиями для всего аграрного сектора. Приостановка выпуска техники приведет к дефициту новых машин, что, в свою очередь, вызовет рост цен на аренду и ремонт существующей. Это особенно критично в условиях, когда парк у аграриев и так изношен. Снижение качества уборки уже привело к значительным потерям, как это произошло с картофелем, цены на который в России выросли в космических масштабах.

Социально-экономическая ситуация обострится и в регионах. В Ростовской области, где «Ростсельмаш» является градообразующим предприятием, под угрозой окажется стабильность десятков тысяч семей. После сокращений и урезаний зарплат до двух третей от оклада средний доход может опуститься ниже прожиточного минимума, что создает условия для массового недовольства и роста социальной напряженности.

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