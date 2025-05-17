Что почем на минской Комаровке в эти выходные 17.05.2025, 18:56

Килограмм черешни — от $40.

Погода погодой, а закупки — по расписанию. Видимо, именно этой мыслью руководствуются горожане, которых «Минск-Новости» удалось застать на Комаровке 17 мая.

Один из самых ходовых товаров на рынке — клубника. Ее можно заметить на прилавке практически у каждого продавца. Цены — такие же сладкие, как и сама ягода. За кило просят около 14–16 рублей. Так, лоток среднего размера мне обошелся в 11 рублей. И «отработала» эта клубника каждую копейку — на вкус божественно. Нет той кислинки, которая была характерна для ягоды, купленной здесь же еще месяц назад.

А вот стоимость голубики продолжает удручать — 90–100 рублей за кило. В числе стран-поставщиков — Марокко, Испания. Продается и в маленьких контейнерах, но за порцию из разряда «на зубок» (230 г) отдать придется 12 рублей.

По словам одной из местных продавщиц, цена на ягоду перестанет кусаться где-то в июне. Тогда на прилавках появится отечественная голубика. Правда, она будет еще с кислинкой, а сладкую стоит ждать к середине лета. Так что можно продолжать сетовать на холодный май — ведь именно по его вине торговля полезной вкусностью еще не кипит. По словам собеседницы, раньше в конце этого же месяца продажи уже шли весьма активно.

Стоимость черешни пока тоже высокая. Кило обойдется в 130–150 рублей. Минимальный прайс на малину чуть ниже — 100. Стоимость ежевики в контейнере весом 125 г варьируется от 20 до 50 рублей. Клюква закономерно пропала. За килограмм арбуза просят от 7 рублей, дыни — от 10.

Из фруктов на прилавках много яблок. Правда, дешевле 4 рублей фактически ничего не найти. Зато представлено множество сортов («рэд чиф», «рубин», «медовый хруст» и т. д.), и выглядит товар на все 10 баллов. Осторожно: смотреть дольше 30 секунд не рекомендуется, чревато погружением в ностальгию. Сразу невольно вспоминаются поездки в деревню к бабушке, падения с велосипеда и запах свежего сена, который до сих пор откликается в груди приятным.

Груши на рынке можно найти по 5–8 рублей за кило. Бананы продают по 4–7 рублей, минимальная цена на грейпфрут — 5. Стоимость гранатов варьируется от 6 до 40 в зависимости от внешнего вида плода и страны-поставщика. За киви просят около 8–12 рублей.

Что касается цитрусовых, апельсины можно найти по 5 рублей за кило, а мандарины и вообще по 4. Лимоны и того дешевле: кое-где отдают по 2. Хотя усредненная цена на последний товар составляет 6–8 честно заработанных. Стоимость винограда приблизительно 14–18 рублей за кило. Его, кстати, не так уж и много, в основном крупный и без косточки. Египетский манго можно найти по 12 рублей.

Около овощных рядов покупателей, как обычно, много. Оно и не удивительно — помидоры черри здесь отдают по 8–10 рублей. В большинстве супермаркетов товар в два раза дороже. Стоимость обычных томатов тоже весьма приятная — около 8-9 рублей за кило. Огурцы можно найти дешевле — от 3 за килограмм.

Цена на кабачки варьируется от 3,5 до 10, а за баклажаны просят около 7 рублей. Брокколи обойдется в 8–10. Редис можно приобрести за 4–7. Шампиньоны на рынке отдают от 8 рублей за кило.

Капусту нахожу по 3 рубля, цена на морковь — не меньше 2-3. Свеклу приобрести можно за 4,5–5, а стоимость ранней в два раза выше. Репчатый лук продавцы готовы отдать за 2,5–4 рубля, ранний — за 6. Дороговат и салатный аналог продукта — просят 10 рублей за кило. Минимальный прайс на чеснок составляет 16. Стоимость картофеля в среднем 5 рублей. Если постараться, можно найти по 3,5 за килограмм. Подкупает приличный размер корнеплодов.

Зеленый лук здесь можно приобрести по 2 рубля, петрушку и укроп буквально на 50 копеек дешевле. За 100 г салата также просят 1,5 рубля. Правда, купить, допустим, 200 г не получится — продукт продают исключительно готовыми пучками (весом приблизительно 350 г). Руккола и кинза обойдутся чуть дороже — около 3 рублей.

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