Рубио передал Лаврову решительный сигнал от Трампа

Рубио передал Лаврову решительный сигнал от Трампа2
- 17.05.2025, 19:03
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В Госдепе США рассказали подробности разговора госсекретаря США с главой МИД РФ.
Государственный департамент США рассказал о содержании телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, о котором первой сообщила российская сторона, сообщает «Европейская правда».
В Госдепе отметили, что разговор состоялся в субботу, 17 мая.
- Госсекретарь Рубио приветствовал договоренность об обмене пленными, достигнутую в ходе переговоров Украины и РФ 16 мая в Стамбуле, и передал решительный сигнал от президента Дональда Трампа: США настроены достичь долгосрочного конца в российско-украинской войне, – говорится в коммюнике американской стороны.
«Комплексный мирный план, предложенный США, очерчивает лучший путь к этому», – добавляют в заявлении.
Также Рубио повторил призыв Дональда Трампа к немедленному прекращению огня.