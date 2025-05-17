Во сколько сейчас обойдется участок в Минском районе? 17.05.2025, 19:46

Стали известны итоги земельного аукциона.

Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском, Березинском и Слуцком районах. Какие наделы были предложены участникам аукциона и как прошли торги по лотам, рассказывает Realt.

Всего на аукцион было предложено 27 участков, из них 19 — в Минском районе, 2 — в Березинском и 6 — в Слуцком районе.

В Минском районе земельные участки выставляли на аукцион Горанский, Колодищанский, Михановичский, Новодворский, Хатежинский, Шершунский, Щомыслицкий и Юзуфовский сельсоветы.

Наибольшее количество заявок — 22 — подали на лот № 1. Участок расположен в д. Закаблуки на ул. В. Быкова, 7, Горанского сельсовета. Земельный надел насчитывает 9,65 сотки. Есть возможность подведения к дому электричества.

Лот был оценен в 29 000 рублей. За него удалось выручить 140 000 рублей, или 46 513 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Пятнадцать заявлений поступило на участок в д. Закаблуки на ул. В. Быкова, 9, данного сельсовета. Площадь земельного надела составляет 9,36 сотки.

Участок оснащен электричеством и был выставлен на аукцион за 28 000 рублей. Его удалось реализовать за 116 000 рублей, или 38 539 долларов.

Два участка предложил на аукцион Колодищанский сельсовет. Один из них находится в аг. Колодищи на ул. Облачной, 50. Площадь земельного надела составляет 13,84 сотки. Имеется возможность подвести к будущему объекту строительства электричество, воду и газ. Купить лот пожелали 4 человека.

Лот был оценен в 75 000 рублей. Его удалось продать за 284 812 рублей, или 94 655 долларов.

Больше привлек потенциальных покупателей участок № 52 в д. Старина этого сельсовета. На него претендовали 12 человек, но один не зарегистрировался. Площадь надела составляет 15 соток. Есть возможность подвести к нему электричество, газ и воду.

Начальная цена на лот составила 45 000 рублей. На торгах участок реализован за 231 000 рублей, или 76 747 долларов.

Пять участков предложил на аукцион Михановичский сельсовет. Торги прошли по двум в аг. Михановичи и участке № 5 в аг. Чуриловичи. На них претендовали по 3 человека.

Хатежинский сельсовет выставлял на аукцион 3 участка в деревнях Гаище, Дубенцы и Клюи. Больше всего заявок — 8 — подали на земельный надел № 19 в д. Гаище на ул. Заречной. Площадь участка составляет 15 соток.

Он оснащен электричеством и был выставлен на аукцион за 45 000 рублей. Лот продали за 126 000 рублей, или 41 862 доллара.

Три участка по 11 000 рублей каждый выставлял на торги Шершунский сельсовет. На земельный надел в д. Збаровичи подали одно заявление. На 2 участка в д. Новый Двор — по 5 заявок.

На дешевые участки в д. Лысовичи Юзуфовского сельсовета поступило по 12 заявок.

Два участка выставлял на аукцион Березинский район. Торги прошли по одному в д. Снуя на ул. Туристической, 9А, Березинского сельсовета. На лот претендовали 6 человек, но один не прошел регистрацию. Небольшой участок в 5 соток оснащен электричеством и был выставлен на торги за 5 000 рублей. Он реализован за 79 315 рублей, или 26 351 доллар. На участок в г. Березино подали одно заявление. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 13 739 рублей, или 4 565 долларов.

На участки в Слуцком районе заявок не поступило.

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

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