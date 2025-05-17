В Черном море открыли огромное месторождение газа

В Черном море открыли огромное месторождение газа4
- 17.05.2025, 19:51
- 8,228
Его оценивают в $30 миллиардов.
Турция обнаружила новое месторождение природного газа объемом 75 миллиардов кубических метров во время буровых работ в Черном море, сообщил в субботу президент Реждеп Тайип Эрдоган.
Об этом пишет Reuters.
«Благодаря этому открытию мы удовлетворим потребности домохозяйств Турции в природном газе в течение 3,5 лет», — сказал Эрдоган во время мероприятия в Стамбуле.
По словам Эрдогана, находка, экономическая стоимость которой составляет около 30 миллиардов долларов, была найдена в скважине Goktepe-3 на глубине 3 500 метров.
Ежедневная добыча природного газа в Турции на ее флагманском месторождении Sakarya в Черном море достигла около 9,5 миллионов кубометров, поскольку страна наращивает свои энергетические амбиции как внутри страны, так и за рубежом, отмечает Reuters.
Турция, которая импортирует более 90% своих энергетических потребностей, стремится сократить расходы на импорт и повысить безопасность поставок, развивая внутренние ресурсы и расширяя международное партнерство в сфере разведки нефти и газа.