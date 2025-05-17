В США планируют запустить аэротакси во время Олимпийских игр 17.05.2025, 19:57

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Перелеты будут занимать 10-20 минут.

Организаторы летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе объявили о партнерстве с Archer Aviation для введения сервиса воздушных такси во время соревнований. Это должно помочь зрителям избежать известных пробок города, обеспечив быстрое передвижение между олимпийскими объектами, передает ВВС.

Archer Aviation планирует использовать флот электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) под названием Midnight.

Каждый такой аппарат вмещает до четырех пассажиров и совершает полеты продолжительностью 10–20 минут. Заказ услуг будет возможен через мобильное приложение, аналогично Uber.

Пока эти воздушные такси еще не получили сертификацию Федерального управления гражданской авиации США (FAA), но компания надеется получить ее к началу Игр. По стоимости поездок еще неясно, однако ранее говорили, что цены планируют установить на уровне премиум-сервисов такси.

Archer Aviation, поддерживаемая Boeing и United Airlines, отмечает, что их аппараты будут тише и экологичнее традиционных вертолетов. Организаторы LA28 считают, что внедрение воздушных такси станет инновационным наследием Игр и изменит будущее городского транспорта.

- Мы стремимся изменить подход к передвижению в Лос-Анджелесе и создать транспортное наследие, которое будет определять будущее всей Америки. Олимпийские игры — идеальный момент для этого, — отметил представитель Archer Aviation Адам Голдштейн.

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