В Беларуси за 5 тысяч рублей продают банкноту в 200 рублей 17.05.2025, 20:09

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У нее очень необычный брак.

Недавно СМИ рассказывал, что в Беларуси с аукциона продают две купюры номиналом 200 рублей по 500 рублей за штуку. Все дело в том, что в процессе печати возник брак.

На этот раз на аукционе появилась банкнота, за которую просят еще в десять раз больше, а именно: 5 тысяч рублей. То есть, в 25 раз больше номинала, пишет blizko.by.

В чем причина? В том, что у банкноты совсем необычный брак. А именно: брак разреза. Машина не до конца обрезала уголки банкноты, после чего торчащий кусочек просто загнулся, и банкнота отправилась заказчику — Нацбанку Беларуси.

Сегодня банкнота появилась на аукционе со стартовой ценой в 500 рублей. Можно, не дожидаясь торгов, выкупить купюру по твердой цене в 5.000 рублей. Это значит, что продавец рассчитывает, что в ходе торгов ставки приблизятся к 5 тысячам.

Степень сохранности банкноты описано как Extremely Fine — возможно, она такой новенькой досталась ему из банкомата.

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