Сырский: С начала года ВСУ уничтожили более 1000 танков и 2,5 тысяч российских бронемашин

Сырский: С начала года ВСУ уничтожили более 1000 танков и 2,5 тысяч российских бронемашин2
- 17.05.2025, 20:13
Главком ВСУ поделился видео работы украинских защитников.
Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. В частности, речь идет уже о тысячах танков и бронемашин только с начала 2025 года.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.
- Украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. Только с начала этого года Силы обороны поразили более тысячи танков оккупантов (1 159) и более двух с половиной тысяч боевых бронемашин (2 510). Спасибо украинским защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине, - говорится в сообщении.
Также Сырский добавил короткое видео, как ВСУ уничтожали вражескую технику.