Сырский: С начала года ВСУ уничтожили более 1000 танков и 2,5 тысяч российских бронемашин 2 17.05.2025, 20:13

Александр Сырский

Главком ВСУ поделился видео работы украинских защитников.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. В частности, речь идет уже о тысячах танков и бронемашин только с начала 2025 года.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Facebook.

- Украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. Только с начала этого года Силы обороны поразили более тысячи танков оккупантов (1 159) и более двух с половиной тысяч боевых бронемашин (2 510). Спасибо украинским защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине, - говорится в сообщении.

Также Сырский добавил короткое видео, как ВСУ уничтожали вражескую технику.

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