Ночь музеев 2025: более 100 бесплатных мероприятий по всей Литве 17.05.2025, 20:25

Белорусам на заметку.

Сегодня вечером, 17 мая, привычная ночная тишина в музеях наполнится жизнью, звуками, светом, словами и неожиданными встречами. Традиционно в рамках Европейской ночи музеев по всей Литве музеи откроют двери не только для посетителей своих залов, но и для тех историй, которые ждут своего часа быть услышанными, сообщает delfi.lt.

Музеи сегодня: возрождающиеся, объединяющие сообщества

Музеи по всему миру переживают возрождение. Они уже не просто архивы исторической памяти или хранилища коллекций — сегодня они становятся активными центрами культуры, образования, критического мышления и общественного диалога. Изменения в обществе, геополитические сдвиги и технологические прорывы меняют не только наш образ жизни, но и то, как мы создаем, воспринимаем и обмениваемся культурой.

- Музеи реагируют на эти изменения — они подключаются к актуальным темам, распространяют голоса, которое долгое время замалчивались и создают пространства для встреч, где можно не только увидеть, но и поговорить, спросить и получить опыт. Это места, где не только сохраняется то, что ценно, но и ищут новые отношения с прошлым и создается основа для будущего, — говорит Марюс Печюлис, председатель правления Ассоциации музеев Литвы.

В Литве музеи являются неотъемлемой частью культурной идентичности. Они соединяют регионы и города, старых и молодых, профессионалов и любознательных. Они приглашают нас каждый день исследовать себя через предметы, людей и истории, которые важны как на национальном, так и на личном уровне.

И общество реагирует на это — в последние годы посещаемость музеев в Литве постоянно растет, а интерес к культуре демонстрирует растущее желание не только потреблять, но и углубляться, понимать и участвовать.

- Растущее число посетителей свидетельствует не только об интересе, но и о доверии к музею как к учреждению. Это неудивительно, ведь музеи давно приглашают посетителей не только наблюдать со стороны, но и участвовать, слышать, думать, — добавляет Печюлис. Он добавляет, что это признак того, что люди ищут времяпрепровождение со смыслом, место, где можно отдохнуть от шума, и в то же время возможность включиться в более масштабное культурное повествование.

Ночь музеев – праздник, выходящий за рамки границ

Европейская ночь музеев — это больше, чем просто событие. Это общеевропейский культурный праздник по случаю Международного дня музеев, в рамках которого музеи, даже те, которые обычно тихие, раскрываются по-новому: они превращаются в сцены, мастерские, экспериментальные лаборатории и места неожиданных встреч. В Литве эта инициатива ежегодно объединяет десятки тысяч посетителей и сотни музеев — от крупных городов до самых маленьких общин.

Тема Международного дня музеев этого года — «Будущее музеев в быстро меняющихся сообществах», объявленная Международным советом музеев (ICOM), предлагает нам взглянуть на музей как на социальный субъект, который реагирует на изменения, объединяет разных людей и создает смыслы и идентичности.

«Ночь музеев — это уникальное время, когда культура становится доступной по-другому. Это вечер, когда двери открываются не только физически, но и символически — приглашая вас шагнуть в мир музеев без предварительных правил. В этом году более ста музеев по всей Литве пригласят вас на бесплатные мероприятия, которые отражают не только прошлое, но и видения будущего. Это будет ночь, полная света, единения и открытий», — говорит председатель правления ICOМ Литва доктор Сигита Багужайте-Талачкене.

Программа: от исторических рассказов до современных постановок

В этом году программа Европейской ночи музеев в Литве выделяется своим разнообразием, креативностью и способностью обсуждать актуальные проблемы посредством культуры. Более сотни музеев по всей стране — от крупных городов до небольших поселков и региональных центров — приглашают посетителей на бесплатные мероприятия, которые пропитаны как дыханием истории, так и современными формами художественного самовыражения.

Посетителям предлагается совершить ночную экскурсию по музейным экспозициям, где оживают истории о прошлом и настоящем. Праздничную атмосферу дополнят музыкальные и театральные представления, перформансы современного искусства, литературные чтения и кинопоказы, а в музейных пространствах пройдут творческие мастер-классы, образовательные мероприятия, игры, прогулки с фонарями и даже гастрономические впечатления.

Каждый музей интерпретирует тему этого года по-своему и приглашает посетителей получить подлинный культурный опыт.

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