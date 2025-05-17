Блокада в море и воздухе: что ждет Россию после торгового эмбарго ЕС 2 17.05.2025, 20:30

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Европа может усилить санкции и давление на собственных игроков рынка из ЕС, которые помогают РФ.

Евросоюз и Великобритания, по данным издания Politico, обсуждают возможность введения самых жестких на сегодня экономических мер против России - вплоть до полного торгового эмбарго после отказа РФ.

Но не следует воспринимать санкции как единственный инструмент давления на РФ. На агрессора может подействовать только комплекс инструментов: санкции, создание неблагоприятных рыночных условий на рынке нефти, интенсивные удары дронами по НПЗ и ВПК РФ и тому подобное. Для эффективности должен быть задействован весь комплекс мер, пишет Виталий Шапран, экономист, экс-член Совета НБУ, для «Главреда».

Если же концентрироваться только на санкциях - это рынок нефти. ЕС должен научиться эффективно администрировать уже существующие санкции. Танкеры, которые везут российскую нефть, должны быть конфискованы вместе с грузом, проливы Дании должны быть закрыты для российских судов. Я бы сказал, что это должно быть больше похожим на блокаду на море и в воздухе.

Второй акцент - это усиление ответственности тех, кто зарабатывает на российской нефти. Должно быть неважно, ты гражданин Индии или КНР - если ты обогащаешься за счет скидок на российскую нефть, то против такого лица должны быть введены персональные санкции.

Третий акцент - это банки, которые помогают Москве. ЕС уже давно пора заняться австрийским RBI, венгерским ОТР и другими, которые присутствуют в Москве и имеют неплохие обороты. Против банковского сектора нужно переходить к вторичным санкциям, то есть вводить санкции к банкам, которые помогают россиянам в расчетах и обходе санкций.

Допускаю, что полное эмбарго на товарном рынке может повысить спрос на некоторые украинские товары со стороны ЕС. Что касается РФ, то они почувствуют дефицит притока евро и долларов США, для них это уже дефицитная валюта, а юань полностью не может удовлетворить потребности российской экономики.

Экономика РФ ослаблена, даже подорвана ликвидность системы государственных финансов. Сейчас речь идет о большей интенсивности санкционного давления и, возможно, изменения акцентов в давлении на собственных игроков рынка из ЕС, которые помогают РФ.

В то же время россияне активно ищут новые рынки сбыта в Азии: Вьетнам, Малайзия, Филиппины и тому подобное. Но поскольку им не удается мгновенно продвинуть туда свои услуги и товары, поэтому эффективного замещения европейских рынков не будет.

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