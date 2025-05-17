В Беларуси школьников будут обучать вождению 2 17.05.2025, 20:49

Но не всех.

В Беларуси определенные категории старшеклассников смогут обучаться вождению. Эта норма содержится в обновленном Кодексе об образовании, который вступит в силу со следующего учебного года.

Как сообщает abw.by, право на обучение вождению и получение водительского удостоверения получат старшеклассники сельских школ, а также учащиеся специализированных лицеев, суворовских и кадетских училищ.

Это якобы даст возможность выпускникам трудоустроиться в организации и сельскохозяйственные предприятия после окончания учреждения общего среднего образования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com