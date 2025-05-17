В Беларуси школьников будут обучать вождению

В Беларуси школьников будут обучать вождению2
- 17.05.2025, 20:49
Но не всех.
В Беларуси определенные категории старшеклассников смогут обучаться вождению. Эта норма содержится в обновленном Кодексе об образовании, который вступит в силу со следующего учебного года.
Как сообщает abw.by, право на обучение вождению и получение водительского удостоверения получат старшеклассники сельских школ, а также учащиеся специализированных лицеев, суворовских и кадетских училищ.
Это якобы даст возможность выпускникам трудоустроиться в организации и сельскохозяйственные предприятия после окончания учреждения общего среднего образования.