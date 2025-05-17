Зеленский впервые встретился с новым премьер-министром Канады 17.05.2025, 20:58

Оба политика прибыли в Рим на инаугурационную мессу Папы Льва XIV.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 17 мая, встретился с премьер-министром Канады Марком Карни в Риме. Об этом сообщает «Суспільне».

Они обсудили мирные переговоры с Россией в Турции, давление на РФ для завершения войны и необходимость обмена пленными.

«Мы должны оказывать давление на Россию, на Путина, чтобы действительно как можно скорее заключить мир. Санкции очень важны. Поэтому нам нужно давить на него. Еще больше давления, еще больше санкций. Мы благодарны за ваши пакеты санкций, за поддержку европейских и американских санкций», — заявил Зеленский.

Кроме этого, Зеленский и Карни договорились обсудить председательство Канады в G7.

Это первая встреча Зеленского с новым премьер-министром Канады Марком Карни после отставки Джастина Трюдо.

Ранее сообщалось, что 18 мая самолет Зеленского вылетел из Жешува в Рим. Позже в Ватикане подтвердили, что украинский президент посетит инаугурационную мессу Папы Льва XIV 18 мая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com