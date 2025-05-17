Минский ресторан премиум-класса ушел в банкротство 1 17.05.2025, 21:22

Его владельцы должны $630 тысяч.

В начале 2025 года закрылся столичный ресторан итальянской кухни Falcone. Теперь его компанию-владельца признали банкротом и ввели в ее отношении защитный период. Информация об этом есть на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, заметил officelife.media.

Ресторан итальянской кухни находился в Минске на ул. Короля, 9. По данным торгового реестра, им управляла компания «ВестБалт». Она была создана в апреле 2005 года. До конца июля 2006-го ее владельцем была белорусская компания «В.Т.Т.». Сейчас же она принадлежит сельскохозяйственному производственно-торговому предприятию «Контрактус» из Польши.

Ресторан Falcone открылся в 2007 году и специализировался на итальянской кухне. Он часто принимал у себя известных гостей. Среди них, например, был испанский певец Энрике Иглесиас.

Также ресторан периодически привозил в Минск поваров из Италии. Так, на его кухне бывал обладатель звезды Michelin Доменико Акампоров. Повар еще известен тем, что обслуживал церемонии вручения премий Grammy и MTV Music Awards.

Falcon в Минске считался рестораном премиум-класса. В его меню было много блюд из морепродуктов, паст, ризотто. Например, морской гребешок с кремом «Сельдерей», печеными перцами и соусом «Сладкое вино» стоил 110 рублей за 210 грамм. А одной из самых дорогих позиций была говядина «Вагю» с соусом «Джек Дениелс» за 500 рублей.

В январе 2025 года ресторан объявил, что прекращает свою работу. А спустя несколько месяцев его компания-владелец обратилась в Экономический суд города Минска с заявлением о своем банкротстве. Из материалов дела следует, что она должна кредиторам $630 тыс. и 10,5 тыс. рублей. При этом у компании есть задолженность по заработной плате в 1491 тыс. рублей. Примечательно, что «ВестБалт» оценивает стоимость своего имущества в 389 рублей.

В итоге Экономический суд Минска возбудил дело о банкротстве компании и решил ввести в отношении нее защитный период, чтобы проверить достоверность фактов, изложенных в заявлении о банкротстве.

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