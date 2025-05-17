Что происходит в клубничном крае Беларуси, который оказался в эпицентре заморозков 4 17.05.2025, 21:48

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Ягоды из Лунинецкого района становятся «золотыми».

Нынешний май перекрыл антирекорды температур нескольких десятилетий в Лунинецком районе. Здесь фиксировались самые низкие температуры по стране. Уже ясно: ягодного урожая не предвидится на плантациях, которые не были укрыты.

И, напротив, те, кто перепрофилировался на выращивание клубники в теплицах, будут, «в шоколаде», пишет сайт media-polesye.com.

Клубника появилась в продаже на мини-рынке в деревне Дворец, что у трассы М-10 Кобрин-Гомель. Ягода выращена в теплице, но отменный вкус и аромат, как с грядки. За контейнеры 0,5 кг продавцы просят 15 рублей. То есть, килограмм стоит 30 рублей. Это на сегодняшний день почти 9 евро.

В прошлом году самую первую ягоду продавали по 25 рублей за кг. По такой же цене, по наблюдениям журналистов, — в 2023 году.

Нынешний сезон показывает — изобилия клубники не будет, и, соответственно, — цена не опустится до уровня прошлых лет.

Виной — продолжительные заморозков, каковых Полесье не помнит. Так, к примеру, в ночь на 11 мая Полесская метеостанция зафиксировала 3 градуса мороза — холоднее всего по стране, тремя сутками ранее — 3,5 градуса мороза (прежний локальный минимум продержался 26 лет).

Журналисты пообщались с людьми, которых клубника, как говорится, год кормит.

Клубничник Иван несколько лет назад сосредоточил усилия на выращивании клубники в теплицах. Усилия в прямом смысле дали свои плоды. Главное — ягода защищена от заморозков, в этом году урожай богатый. Однако, как рассказывает собеседник, урожай из теплицы — одномоментный: сняли, продали и всё. Ягод не так много, как с грядки, поэтому цена будет держаться. А на цене сказываются затраты, особенно отопление. Да и спрос высок.

Жительница Дворца Мария укрывала посадки спанбондом. Но заморозки были ежедневными, и защита оказалась малоэффективной. Как говорит женщина, рассчитывавшая на хороший приработок, о планах придётся забыть, хоть бы самим ягод хватило.

По словам лунинчанки Ирины, теперь выгоднее купить клубнику импортную, чем переплачивать за местную. Так, в торговом центра «Маяк» ягода продаётся по цене 18 рублей (5,5 евро ) за кг. По словам женщины, ей всё равно, откуда завезена ягода, лишь бы цена нормальная и на вкус сладкая. Женщина считает, что пестицидов в местной ягоде может быть больше, чем в завезённой — никто же не проверяет.

Перекупщики в лунинецком районе ждут своего часа, надеясь, что, как и в прошлые годы, ягоды будут скупать по бросовой цене.

Прогнозировать, сколько будет стоить лунинецкая ягода на Минской Комаровке, они не берутся.

К слову, в Литве сейчас за кг клубники просят около 5 евро. Но на рынке можно купить и дешевле.

В Испании 0,5 кг клубники стоит 2,49 евро.

Так что «красное золото» Лунинецкого района становится поистине золотом.

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