закрыть
17 мая 2025, суббота, 22:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия и США запустят производство ракет для Patriot и HIMARS в Европе

  • 17.05.2025, 21:52
Германия и США запустят производство ракет для Patriot и HIMARS в Европе

Особый акцент будет сделан на выпуск ракет дальнего радиуса.

Немецкий концерн Rheinmetall и американская Lockheed Martin создают совместное предприятие по выпуску ракет ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM и PAC-3.

Как пишет Hartpunkt (перевод - «Униан»), крупномасштабное производство ракет и реактивных снарядов, в том числе вооружения для системы ПВО Patriot, развернут в Европе, чтобы сократить зависимость от США и ускорить снабжение.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, причина этого в том, что производственных мощностей в США недостаточно для удовлетворения спроса в Европе. «Иногда приходится ждать десять лет, чтобы получить ракеты из Америки, это слишком долго», - сказал он.

Паппергер добавил, что компания планирует контролировать 60% совместного предприятия. Мощности позволят выпускать до 10 тыс. ракет в год. Запуск производства намечен на 2026-2027 годы.

Особый акцент будет сделан на выпуск ракет дальнего радиуса, которые нужны Украине и странам Европы.

Сейчас Lockheed и Rheinmetall ждут одобрения правительств США и Германии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин