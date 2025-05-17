Defense Express: Американская компания будет продавать в США украинские дроны Magura V7 17.05.2025, 22:30

Это первый известный экспортный успех морских дронов Magura.

Это первый известный экспортный успех морских дронов Magura, а выход на очень закрытый рынок вооружения США прямо указывает, что украинские морские дроны смогут покорить и Тихий океан.

Производитель дронов Red Cat Holdings из США выходит на рынок морских беспилотных систем благодаря сотрудничеству с неназванным, но ведущим производителем мирового уровня, морские дроны которого «ежедневно тестируются в реальных боевых условиях».

Как пишет Defense Express, в сообщении не указывается название или страна-партнер, но такие аспекты, как то, что эти дроны наработали «10 тыс. часов в реальных боевых миссиях» и имеют на счету много успешных столкновений с врагом, «больше чем любой флот со времен Второй мировой», вариантов уже не остается.

При этом издание отметило, что окончательно все вопросы отпадают при взгляде на иллюстрацию и технические характеристики этого дрона, который имеет длину 7 м и полностью тождественен Magura V7.

В сообщении компании говорится, что выпуск дрона в США начнется во второй половине этого года.

Среди преимуществ Magura V7 указано, что этот дрон имеет «повышенную дальность действия, грузоподъемность и гибкость миссий, что делает его идеальным для миссий с глубокими ударами, противокорабельной войны и прибрежных действий в спорных зонах». Издание отметило, что очевидным районом использования Magura V7 будет Индийско-тихоокеанский регион.

Издание напомнило, что кто является производителем морских дронов Magura остается неизвестным.

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