закрыть
18 мая 2025, воскресенье, 8:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-глава ЦРУ: Украина после войны будет иметь самую современную технологию беспилотников в мире

  • 18.05.2025, 6:00
Экс-глава ЦРУ: Украина после войны будет иметь самую современную технологию беспилотников в мире
Дэвид Петреус

Он уверен, что Украина будет производить беспилотники для всей Европы и других стран мира.

После окончания войны украинская военная промышленность будет иметь огромное значение для Европы и большей части мира. Такое мнение высказал командующий Центрального командования США в 2008—2010 годах, директор ЦРУ в 2011—2012 годах Дэвид Петреус в интервью Radio NV, опубликованном 17 мая.

0 Когда замолчат пушки, то на мировой карте будет одна страна, которая имеет самую современную технологию беспилотников. И эта страна – здесь, это Украина. Украина станет военно-промышленным колоссом Европы и большей части мира, – сказал Петреус.

Он также отметил, что Украина может получить финансирование на производство беспилотников от многих стран, включая США и европейские страны.

- Даже больше, за пределами Европы есть хорошие друзья из Японии, Австралии и других стран, – сказал он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина
Ответ Путина был ожидаем
Ответ Путина был ожидаем Леонид Невзлин