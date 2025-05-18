Экс-глава ЦРУ: Украина после войны будет иметь самую современную технологию беспилотников в мире 18.05.2025, 6:00

Дэвид Петреус

Он уверен, что Украина будет производить беспилотники для всей Европы и других стран мира.

После окончания войны украинская военная промышленность будет иметь огромное значение для Европы и большей части мира. Такое мнение высказал командующий Центрального командования США в 2008—2010 годах, директор ЦРУ в 2011—2012 годах Дэвид Петреус в интервью Radio NV, опубликованном 17 мая.

0 Когда замолчат пушки, то на мировой карте будет одна страна, которая имеет самую современную технологию беспилотников. И эта страна – здесь, это Украина. Украина станет военно-промышленным колоссом Европы и большей части мира, – сказал Петреус.

Он также отметил, что Украина может получить финансирование на производство беспилотников от многих стран, включая США и европейские страны.

- Даже больше, за пределами Европы есть хорошие друзья из Японии, Австралии и других стран, – сказал он.

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