Судно Мексики врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке
- 18.05.2025, 8:09
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Есть пострадавшие.
В субботу вечером 270-футовое парусное судно Мексики, на борту которого находилось 277 человек, врезалось и процарапало дно Бруклинского моста в Нью-Йорке.
Об этом сообщает Bloomberg.
В Береговой охране Нью-Йорка рассказали, что 20 человек находятся в тяжелом или критическом состоянии, и их все еще извлекают из воды.
На видео, размещенных в соцсетях, видно, как три освещенные мачты на большой парусной лодке с мексиканским флагом врезаются в основание поста, когда на мосту проезжают автомобили. Далее на кадрах судно продолжило плыть со всеми тремя разрушенными мачтами.
«(Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс был - ред.) предварительно проинформирован о ситуации на Бруклинском мосту и вскоре отправится туда, чтобы осмотреть место происшествия и получить полную информацию», - написал пресс-секретарь Фабьен Леви в соцсети X.
Bloomberg пишет, что Cuauhtémoc - учебное судно академии - находилось в Нью-Йорке в рамках ежегодного мирового тура. Корабль должен был посетить 22 порта в 15 странах, включая Ямайку, Кубу, Исландию и Францию.
Обновлено в 06:00
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что в результате инцидента пострадали 19 человек, четверо получили серьезные травмы (при этом источник CNN говорит о 20 пострадавших).
«Во время отхода парусника Cuauhtémoc из Нью-Йорка произошел инцидент с Бруклинским мостом, в результате которого учебному судну был нанесен ущерб, что временно помешало продолжению учебного похода. Состояние личного состава и материальных средств находится под контролем военно-морских и местных властей, которые оказывают поддержку», - сказано в сообщении ВМС Мексики в соцсети X.
Представитель ВМС Мексики капитан Хуан Кабальеро сообщил CNN, что судно находилось в учебном походе, который проводится каждый год, добавив, что ВМС работают над определением того, сколько человек находилось на судне.
По словам представителей экстренных служб Нью-Йорка, после инцидента все полосы движения на Бруклинском мосту были ненадолго перекрыты в обоих направлениях, но в 22:30 были вновь открыты.
«Хотя проверки будут продолжаться, на данный момент признаков повреждения конструкции Бруклинского моста не обнаружено», - сказал представитель Адамса Фабьен Леви.